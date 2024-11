“Ricomporre Frammenti. Trame e tessuti per la parità di genere”: il progetto di Io Ci Provo e Egg Essential Items alle Manifatture Knoss di Lecce

LECCE – Appuntamento il1 Dicembre alle ore 20:00 presso le Manifatture Knos a Lecce con l’evento finale, a ingresso libero, di “RICOMPORRE FRAMMENTI. Trame e tessuti per la parità di genere” il progetto di Io Ci Provo e Egg Essential Items, tra i vincitori del bando “Futura. La Puglia per la parità – 2a edizione”, promosso dal Consiglio Regionale della Puglia.

“RICOMPORRE FRAMMENTI. Trame e tessuti per la parità di genere” ha utilizzato il potere di due arti antiche di lunga tradizione, il teatro e la sartoria, per mettere al centro lo sguardo delle donne e costruire insieme una nuova immagine femminile, forte e moderna, che incoraggi il cambiamento nelle nuove generazioni e si allontani dalle concezioni stereotipate imposte dalla società.Il progetto prevedeva la partecipazione a due laboratori gratuiti – Narrazione Teatrale, condotto da Paola Leone (Compagnia Io Ci Provo), e Creazione Sartoriale, condotto da Martina Dominici (Egg Essential Items, straccettiErivoluzione) – e mirava a promuovere l’empowerment delle giovani donne attraverso l’indagine e l’espressione creativa di sé. Utilizzando i due linguaggi espressivi come strumenti per “mettersi a nudo” in un ambiente inclusivo e solidale, i due percorsi hanno scomposto e ricomposto frammenti delle esperienze personali delle partecipanti per esplorare il potere femminile e sviluppare una consapevolezza critica della cultura patriarcale e dei suoi effetti sulla vita quotidiana.

In questa occasione, saranno presentati al pubblico tre arazzi, frutto del lavoro di introspezione, ricerca ed espressione e della loro traduzione nel linguaggio sartoriale delle forme e dei colori. Le tre immagini rappresentano ognuna un ambito femminile emerso durante il percorso e creano un ambiente in cui il pubblico può muoversi e interagire, all’interno di una breve performance teatrale. Partner nel progetto Manifatture Knos, Egg Essential Items e l’associazione stracettiErivoluzione. “Le attività sono promosse dal Consiglio regionale della Puglia nell’ambito dell’Avviso Futura. La Puglia per la parità. 2°ed., per promuovere l’attivazione di progetti culturali finalizzati alla sensibilizzazione sul tema della parità di genere.