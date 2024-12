Al via l’XI meeting annuale di Federaziende: l’innovazione tecnologica delle Pmi tra incentivi e servizi

Torna puntuale anche quest’anno il consueto meeting annuale di FEDERAZIENDE, la confederazione nazionale piccole e medie imprese, dei lavoratori autonomie e dei pensionati, che è stata riconosciuta dal Ministero del lavoro come organizzazione tra le maggiormente rappresentative sul territorio nazionale.

L’appuntamento con l’undicesima edizione del meeting è fissato per venerdì 13 dicembre, a Lecce dalle 17,30, nella sede del Leone di Messapia Hotel & Conference (strada provinciale ).

Il tema di quest’anno è l’ “Innovazione tecnologica delle Pmi tra incentivi e servizi”.

Si tratterà di illustrare agli imprenditori presenti gli incentivi attualmente esistenti e i servizi messi in campo dalla Confederazione per la crescita economica delle Pmi, ma il meeting è anche l’occasione per sollevare i problemi delle categorie imprenditoriali e per proporre eventuali soluzioni tecniche, affermano da FEDERAZIENDE.

Il meeting incomincerà con i saluti del presidente della Camera di commercio di Lecce, Mario Vadrucci, della Presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone, del vicesindaco di Lecce, Roberto Giordano Anguilla, del presidente dell’Unione giovani commercialisti di Lecce, Maria Rita Bray, del presidente onorario Ebin, Gennaro Capoccia. Dopo di che, con la moderazione del giornalista di Lecce News 24, Vincenzo Corona, seguiranno gli interventi della presidente di FEDERAZIENDE, Simona De Lumè, del responsabile dell’Osservatorio economico Aforisma school of management, Davide Stasi, della professoressa associata di Diritto privato di Unisalento, Sara Tommasi, del presidente di BCC Terra d’Otranto, Umberto Mele, dell’assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci, del consigliere della Provincia di Lecce con delega ad Agricoltura, Pesca, Contenzioso, Trasporti e parchi, Paolo Greco, dell’assessore regionale alla formazione e lavoro, Sebastiano Leo, del conservatorio del registro delle imprese della Camera di commercio di Lecce, Angelo Vincenti, del presidente del Cat FEDERAZIENDE di Lecce, Simone Resinato, del presidente del Cda FEDERAZIENDE Cofidi, Alessandro Miglietta e di Antonietta Corrado, dell’ufficio Contabilità società di servizi Caf FEDERAZIENDE srl. Le conclusioni saranno affidate al segretario generale di FEDERAZIENDE, Eleno Mazzotta. E’ inoltre prevista la partecipazione del neoeletto Prefetto di Lecce, Natalino Domenico Manno, mentre l’organizzazione fa sapere che sono stati invitati al meeting anche i comandanti dell’arma dei Carabinieri e della guardia di finanza, il questore di Lecce, il Procuratore generale e i responsabili delle associazioni dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro. L’evento è patrocinato dalla Camera di Commercio di Lecce, dal Consiglio Regionale della Puglia, dalla Provincia di Lecce, dal Comune di Lecce e dall’Unione giovani dottori commercialisti di Lecce. La sede centrale di FEDERAZIENDE è a Carmiano, in via Leverano, 78/b. Per informazioni, si può contattare lo 0832/606488 o inviare una mail a federaziende@libero.it.