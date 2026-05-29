A Torre dell’Orso si paga il ticket del parcheggio ma mancano le macchinette, turisti spiazzati

TORRE DELL’ORSO – La sosta dovrebbe pagarsi dal 1 maggio ma… non si trova nel raggio di centinaia di metri nessuna macchinetta per procedere al rilascio del ticket da esporre sul parabrezza. Così sono tantissimi i turisti che s’interrogano sul da farsi e che poi sono costretti ad andare via per non perdere preziosi minuti della vacanza agognata senza poter pagare la tariffa prevista con tanti che fotografano la “carenza” forse per predisporsi ad eventuali ricorsi.

Le segnalazioni che ci sono giunte, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, attestano che non si è ancora pronti per la stagione estiva seppur entrata anche meteorologicamente e per le presenze che stanno giungendo. È chiaro, quindi, che è necessario che s’intervenga subito, augurandoci che nel frattempo non si proceda con le sanzioni per omesso pagamento della sosta tariffata che al momento, per forza di cose, non può essere pagata.