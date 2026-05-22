Tre anni da padroni del mare, il Vespucci di Gallipoli cala il tris al Trofeo del Sole

Per il terzo anno consecutivo il mare parla gallipolino. Gli studenti dell’Istituto nautico “Amerigo Vespucci” di Gallipoli hanno conquistato ancora una volta il gradino più alto del podio nella sesta edizione del Trofeo del Sole – Memorial Marta Veneziano, disputato a Molfetta, imponendosi sia con la squadra femminile che con quella maschile nella spettacolare gara di voga su imbarcazioni da dieci posti più timoniere. Una vittoria che sa di conferma, di identità e di appartenenza, arrivata al termine di una competizione che ha visto confrontarsi quindici squadre scolastiche provenienti da tutta Italia, oltre agli equipaggi della Marina Militare e del Centro Universitario Sportivo di Bari.

Il Vespucci ha dimostrato ancora una volta forza, preparazione tecnica, resistenza e capacità di lavorare in perfetta sintonia, qualità decisive in una disciplina in cui ogni remata deve diventare parte di un unico movimento collettivo. In acqua gli studenti gallipolini hanno trasformato sacrificio, allenamenti e spirito di squadra in una nuova impresa sportiva, confermando una supremazia costruita anno dopo anno e diventata ormai simbolo dell’orgoglio della città.

“Non soltanto un successo agonistico, ma il riconoscimento di un percorso educativo e umano che continua a dare risultati straordinari ha commentato la dirigente scolastica del Vespucci, Paola Apollonio, al termine della manifestazione – I ragazzi e le ragazze del Vespucci hanno saputo rappresentare Gallipoli nel migliore dei modi, portando in alto il nome della scuola e della città davanti a tutta Italia. Determinazione, disciplina e amore per il mare hanno fatto la differenza anche in questa edizione del Trofeo del Sole, trasformando la competizione in una nuova pagina da ricordare. Sono soddisfatta e ringrazio i docenti per l’impegno profuso e gli studenti che tengono sempre alto il nome della scuola e continuano a renderci orgogliosi di loro”, Una soddisfazione condivisa dall’intera comunità scolastica e da una città che continua a vedere nei giovani atleti del nautico il volto più autentico della propria tradizione marinara. Ancora una volta il Trofeo del Sole torna a casa, per il terzo anno di fila, a Gallipoli.