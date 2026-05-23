Consulta del territorio: la prima riunione al Rettorato

L’Ateneo e il Salento si siedono allo stesso tavolo. Ieri pomeriggio, nella Sala del Consiglio del Rettorato, si è tenuta la prima riunione della Consulta del Territorio dell’Università del Salento, l’organismo consultivo e di raccordo strategico istituito su iniziativa della rettrice Maria Antonietta Aiello per strutturare in modo sistematico il dialogo tra l’ateneo e le realtà che animano il territorio.

All’incontro hanno partecipato la rettrice Aiello e i rappresentanti delle pubbliche istituzioni, delle imprese e delle associazioni di categoria del Salento. Al centro dei lavori, il Piano strategico di Ateneo: un confronto aperto sugli assi prioritari — dalla ricerca applicata al trasferimento tecnologico, dallo sviluppo delle competenze alla risposta alle esigenze occupazionali del territorio — come avvio di un percorso di co-progettazione tra l’università e i suoi interlocutori naturali. Il Piano, nelle ultime settimane, era già stato esaminato dalla Consulta dei Direttori, dalla Consulta del Personale tecnico amministrativo, dal Consiglio degli studenti e dal Comitato direttivo.

La Consulta nasce con una funzione precisa: far sì che le scelte dell’ateneo in materia di didattica, ricerca e sviluppo siano orientate dalle reali esigenze del Salento, e non elaborate in modo autoreferenziale. Un raccordo strutturale, non episodico.

«La Consulta del Territorio rappresenta un atto di responsabilità istituzionale — ha dichiarato la rettrice Aiello —. Un’università che non dialoga con il contesto in cui opera rischia di perdere il senso più profondo della propria missione. Con questo organismo, vogliamo costruire una relazione duratura e concreta con il territorio: non una consultazione formale, ma un confronto strategico capace di orientare le nostre scelte e di restituire valore al Salento».

La prima riunione ha segnato l’insediamento ufficiale della Consulta e l’avvio del percorso di elaborazione condivisa del Piano strategico. I lavori proseguiranno nei prossimi mesi con incontri tematici dedicati ai principali ambiti di sviluppo dell’ateneo.