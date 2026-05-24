Ascanio Grandi e la sua amata Lecce

Il chierico, letterato e poeta, Ascanio Grandi nacque a Lecce nella seconda metà del XVI secolo.

Stando a Michele Paone, abitò con il fratello Giulio Cesare, anche lui chierico, in una casa sita all’isola del Caraccino, nel distretto parrocchiale di Santa Maria della Luce (cfr. M.Paone, Incisori leccesi del Seicento, Mario Congedo Editore, 1974).

Il ritratto di Ascanio Grandi, a cui accenna Domenico De Angelis in “Le vite de’ letterati salentini, Napoli, 1713, esibisce il personaggio in alta uniforme, togato e incoronato di alloro come un poeta aulico, le mani poggiate sulle sue opere.

Ascanio Grandi compose ben cinque poemi epici, “Il Tancredi”, i “Fasti Sacri”, “La Vergine Desponsata”, il “Noè”, il “Belisario”, rimasto manoscritto, le “Ecloghe” , un “Canzoniere”, lettere critiche, ecc.

Quelle composizioni furono definite da Pietro Palumbo, in “Storia di Lecce” (1910), “alquanto indigeste ma che mandarono in visibilio i letterati e lo fecero paragonare ad Omero e a Virgilio”.

Il De Simone, in “Lecce e i suoi monumenti” (1874), affermò che “per questo vecchio poeta, per forza, andassero in visibilio tutti i letterati provinciali, e qualcuno d’altra parte d’Italia, coevi a lui”.

Alcuni brani del “Tancredi” furono tradotti in latino ed altri musicati. Stampato a Lecce dal tipografo Pietro Micheli, fu dedicato a Carlo Emanuele di Savoia, di cui i poeti del tempo proclamavano l’ingegno.

Quel testo, già pronto nel 1626 per la stampa e completo del frontespizio inciso da Pompeo Renzo, chierico anche lui, dovette attendere il 1° marzo 1632 per la pubblicazione, una volta ricevuta l’autorizzazione da parte della Curia vescovile.

A proposito della sua amata Lecce, Ascanio Grandi scrisse:

“Pur un dì lor vivrà né versi miei;

Come di patria carità m’invita:

Questi è ’l buon Rudio, che guidò a’ trofei

Gente di Lecce intrepida ed ardita;

Ahi Lecce, ahi Lecce, ahi qual fosti ! ahi qual sei ?

Chi spento ha tua virtù, non che sopita ?

Tu in te discorde, e tu in fortuna acerba,

Tu Lecce or miserabile e superba”.

All’interno della Chiesa dei Santi Niccolò e Cataldo, sul lato destro, appena prima della sacrestia, è collocato il monumento dedicatogli mentre era ancora in vita.

L’epigrafe latina chiarisce che fu eretto dai monaci Olivetani per rendere omaggio al più grande letterato fra i leccesi, essendo Abate generale don Angelo Maria Cantono di Bologna nell’anno 1633.

Ascanio Grandi si spense il 19 dicembre del 1647. Il riferimento alla data della sua scomparsa è dovuto ad Amilcare Foscarini, solerte cultore di patrie memorie.