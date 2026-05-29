Torna il Baguette Festival a Melissano

Melissano – 7ª EDIZIONE dal 30 maggio al 1 giugno 2026 Melissano (Area Eventi, Via P. Bianchi) Ingresso libero

Torna a Melissano il Baguette Music Festival, appuntamento ormai consolidato nel panorama degli eventi musicali e culturali del territorio, giunto quest’anno alla sua settima edizione. Dal 30 maggio al 1 giugno 2026, l’area eventi di Via P. Bianchi ospiterà tre serate all’insegna della musica, dell’intrattenimento e della convivialità, con ingresso completamente gratuito. Il festival si conferma un importante momento di aggregazione sociale e valorizzazione del territorio, capace di coinvolgere migliaia di persone attraverso una proposta artistica di grande richiamo, un’ampia area food & drink e numerose collaborazioni con realtà locali e partner del settore.

Questo il programma ufficiale. Si parte il 30 Maggio con SAMSARA ON TOUR, uno degli show più esplosivi d’Italia che per la prima volta approda al Baguette Music Festival con una serata travolgente fatta di musica, animazione, spettacolo ed energia. Il 31 maggio – BAR ITALIA: LA DISCOTECA ITALIANA. All’interno dello show “Nostalgia Canaglia – Anni ’90”, una notte dedicata ai più grandi successi della musica italiana e alle hit che hanno segnato un’intera generazione. Il primo giugno – SUD SOUND SYSTEM & BAG-A-RIDDIM-BAND. Gran finale con una delle band simbolo del reggae salentino e italiano: un’esplosione di ritmo e vibrazioni positive.

Grande attenzione sarà dedicata anche all’offerta gastronomica, con un’area food & drink ampia e variegata, pensata per garantire qualità, gusto e servizi efficienti. Crepes, pasticciotti, Coca-Cola alla spina, birra artigianale e cocktail saranno proposti grazie alla collaborazione con Mebimport Group. I cocktail saranno curati da Centrum e Girovagando, mentre la gestione dei pagamenti sarà supportata dalla tecnologia Evenpos, con sistema POS integrato pensato per rendere ogni esperienza più veloce, semplice e funzionale. Friggitoria e rosticceria saranno affidate a Surgele, Pattio e Gusti, con prodotti selezionati e sapori autentici. All’interno del festival sarà inoltre presente un’area 100% Gluten Free, realizzata in collaborazione con NoiBio, per offrire proposte inclusive e attente alle diverse esigenze alimentari.

Official Media Partner TV e Radio: Telerama e Radio Skylab. Il festival sosterrà inoltre l’impegno sociale dell’associazione Cuore Amico, confermando l’attenzione dell’evento verso iniziative di solidarietà e vicinanza al territorio. L’evento è organizzato dall’Associazione Milan Club Melissano con il patrocinio del Comune di Melissano e Regione Puglia, comunicazione e promozione a cura di Best Production.

Tre giorni di musica, spettacolo, gusto e condivisione attendono il pubblico del Baguette Music Festival 2026, pronto ancora una volta a trasformare Melissano in un punto di riferimento per l’intrattenimento e la cultura musicale del territorio. Per aggiornamenti e informazioni è possibile seguire i canali ufficiali dell’evento.