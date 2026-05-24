Elezioni amministrative 2026, seggi aperti oggi e domani

Domenica e lunedì circa 6,3 milioni di elettori sono attesi alle urne per il rinnovo delle amministrazioni cittadine. I seggi nelle regioni a statuto ordinario, secondo quanto si legge sul sito del Viminale, saranno aperti la domenica dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 15. L’eventuale ballottaggio, nei comuni con più di 15mila abitanti, si svolgerà il 7 e 8 giugno. Quanto alle regioni a statuto speciale, in Valle d’Aosta il primo turno è fissato per il 24 maggio, con eventuale ballottaggio il 7 giugno mentre in Friuli-Venezia Giulia e in Sicilia le consultazioni si terranno il 24 e 25 maggio, con eventuale ballottaggio in Sicilia il 7 e 8 giugno. In Sardegna il primo turno si svolgerà il 7 e 8 giugno, con eventuale ballottaggio il 21 e 22 giugno.

Da Nord a Sud, tra i principali capoluoghi coinvolti ci sono Venezia e Reggio Calabria, dove diversi big nazionali hanno fatto tappa per le ultime miglia di questa campagna elettorale. Obiettivo, tanto del centrodestra quanto del centrosinistra, è tenere le proprie città e innescare ribaltoni, portando a casa quanti più sindaci possibile.