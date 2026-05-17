La ricetta del giorno: Cheesecake Happy Hippo con cioccolato bianco e granella di pistacchio

Cheesecake Happy Hippo con cioccolato bianco e granella di pistacchio. Riuscite a resistere?! Un dolce fresco, facile e veloce.. vediamo insieme cosa occorre per prepararlo!
INGREDIENTI:
Per la base
-180 g di biscotti digestive
-100 g di burro
Per la crema
-500 g di formaggio spalmabile
-125 di zucchero a velo
-220 ml panna per dolci
-1 bustina di vanillina
-10 g di colla di pesce
Per la copertura
-60 ml panna per dolci
-80 g di cioccolato bianco
-q.b. granella di pistacchio
-8 pz. Happy Hippo
PROCEDIMENTO:
- Iniziate dalla base: tritate finemente i biscotti, uniteli al burro fuso e amalgamate il composto. Versatelo in uno stampo a cerniera da 20 cm e schiacciatelo sul fondo. Trasferitelo in frigorifero per 20 min.
- Ammorbidite la gelatina in fogli in acqua fredda e intanto amalgamate, con delle fruste elettriche, il formaggio spalmabile insieme allo zucchero a velo. Ora versate la panna per dolci, tenendone da parte circa 20 ml, e continuate a montare il composto. Scaldate la panna che avete lasciato da parte e scioglietevi all’interno la gelatina ormai ammorbidita. Dopodiché unitela alla vostra crema e continuate a mescolare.
- Versate la crema sopra la base di biscotti e lasciatela riposare in frigo per tutta la notte (8h).
- Ora preparate la copertura: portate la panna ad ebollizione e versateci il cioccolato bianco a pezzetti. Mescolate fino ad ottenere una ganache lucida e priva di grumi.
- Aspettate qualche minuto affinché raffreddi e non sia troppo calda e versatela sopra la vostra cheesecake.
- Decorate con granella di pistacchio e Happy Hippo.