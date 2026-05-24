Il Salento brilla al Salone del Libro 2026: le Edizioni Milella e la “santità della porta accanto” di Don Pinuccio

Si è appena conclusa la recente edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, svoltasi da giovedì 14 a lunedì 18 maggio 2026. Questo storico appuntamento – nato nel 1988 a Torino Esposizioni e poi trasferitosi stabilmente nel 1992 nei grandiosi spazi del Lingotto Fiere progettati da Renzo Piano – ha confermato ancora una volta il Salone come il cuore pulsante dell’editoria italiana.

In questa immensa vetrina internazionale, che oggi supera i 147.000 metri quadrati e ospita ogni anno grandi temi conduttori legati all’impegno sociale e all’integrazione, a brillare con forza è stata la cultura del Mezzogiorno, grazie alla presenza di storici e autorevoli marchi editoriali salentini.

Le storiche case editrici salentine al Lingotto

La provincia di Lecce ha presidiato la fiera torinese con i suoi presidi culturali più vivaci. Accanto a realtà di rilievo come Manni Editori (di San Cesario di Lecce) e Besa Muci (marchio nato a Nardò, da sempre ponte verso la narrativa del Mediterraneo), una delle grandissime protagoniste dell’editoria indipendente è stata l’istituzione leccese per eccellenza: le Edizioni Milella.

Fondata a Lecce nel 1952 da Antonio Milella come libreria nella storica via Palmieri, questa casa editrice ha accompagnato per decenni lo sviluppo culturale pugliese. Oggi, guidata da Emanuele Augieri, Milella ha portato a Torino un catalogo rinnovato capace di unire la ricerca scientifica alla profonda valorizzazione della memoria territoriale e delle proprie radici.

Sotto i riflettori: il libro di Don Pinuccio Sacino

Il culmine della presenza salentina al Salone è stato l’esposizione di un volume attesissimo, pubblicato da Milella alla fine del 2025, che sta riscuotendo un successo straordinario: “Perché non tu? 80 storie di vite di santi e sante della porta accanto”, firmato da Mons. Giuseppe Sacino (da tutti chiamato affettuosamente don Pinuccio), storico e stimatissimo sacerdote della Diocesi di Nardò-Gallipoli.

Giunto alla sua 45esima pubblicazione, don Pinuccio racconta con uno stile semplice, caloroso e accessibile le biografie di 80 persone comuni, molte incontrate e conosciute personalmente nel corso del suo cammino pastorale nel Salento. Si tratta di uomini e donne che hanno vissuto la loro quotidianità, il lavoro, la famiglia e la sofferenza con una fede e un amore fuori dal comune.

Il fulcro dell’opera sta proprio nella bellissima provocazione lanciata dal titolo stampato sulla copertina di Milella: “Perché non tu?”. Un invito diretto e potente rivolto al lettore, per dimostrare che la santità non è un ideale mistico e irraggiungibile del passato, ma una meta possibile per chiunque affronti le sfide di tutti i giorni con gioia e coerenza.

Vedere il marchio delle Edizioni Milella e il libro di don Pinuccio esposti e valorizzati a Torino è l’orgogliosa testimonianza di come l’editoria leccese sappia portare grandi messaggi universali partendo dall’autenticità delle proprie comunità.

Molto più scorrevole e d’impatto così, vero? Dimmi pure se questo taglio ti convince del tutto!