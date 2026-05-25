La Cassazione conferma la legittimità del regolamento Tarsu del comune di Ugento per le imposte sui rifiuti i villaggi turistici parificati agli alberghi

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, con ordinanza n. 15776/2026 ha rigettato il ricorso proposto dalla “Robinson Club Italia S.p.A.”, confermando la piena regolarità degli atti impositivi TARSU emessi dal Comune di Ugento in relazione al villaggio turistico sito nel territorio comunale.

Il giudizio di legittimità si inserisce nel solco di un lungo e articolato contenzioso tributario tra la società e il Comune di Ugento. Nel giudizio innanzi alla Suprema Corte il Comune di Ugento è stato rappresentato e difeso dall’Avv. Pietro Quinto, le cui argomentazioni sono state pienamente condivise dalla Sezione Tributaria, che ha ritenuto legittima l’assimilazione del villaggio turistico alla categoria tariffaria alberghi‑ristoranti e l’irrilevanza, ai fini della misura della tariffa, della mera stagionalità dell’attività.

«La Corte – sottolinea l’Avv. Pietro Quinto – ha ribadito un principio di grande rilievo per i Comuni: in materia di TARSU (e, oggi, TARI) l’ente locale dispone di un’ampia discrezionalità nel differenziare le tariffe tra civili abitazioni e strutture ricettive, in ragione della loro diversa capacità di produrre rifiuti, senza che ciò richieda specifiche motivazioni puntuali nelle delibere regolamentari.»

«È particolarmente significativa – prosegue l’Avv. Quinto – la conferma della legittimità dell’inquadramento dei villaggi turistici nella medesima categoria degli alberghi‑ristoranti. La Corte ha, infatti, chiarito che si tratta di strutture caratterizzate da una gestione unitaria di servizi destinati all’ospitalità turistica, che giustifica l’applicazione di una tariffa più elevata rispetto alle abitazioni ordinarie, proprio per la maggiore intensità d’uso e di produzione di rifiuti.»

Con riferimento alla stagionalità, è stato affermato che eventuali riduzioni ulteriori rispetto a quelle già previste dal regolamento comunale possono trovare ingresso solo se fondate su specifiche disposizioni regolamentari e su tempestive dichiarazioni del contribuente, riconoscendo, nel caso di specie, la correttezza dell’applicazione della sola riduzione del 10% prevista per le utenze ad uso stagionale già concessa dall’Ente.

«La decisione – conclude l’Avv. Quinto – conferma la solidità delle scelte regolamentari del Comune di Ugento in materia di tributi sui rifiuti e rappresenta un importante precedente per tutte le amministrazioni chiamate a disciplinare, in modo equilibrato ma rigoroso, tale imposta sulle strutture turistico‑ricettive, valorizzando i margini di autonomia riconosciuti dall’ordinamento agli enti locali.»