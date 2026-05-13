La ricetta del giorno: Calamarata con pesce spada

Ingredienti per 4 persone:

400 g di calamarata fresca (pasta)

300 g di tranci di pesce spada

200 g di pomodorini

olio d’oliva extra vergine q.b.

prezzemolo q.b.

un bicchiere di vino bianco

uno spicchio d’aglio

sale q.b.

Procedimento

In una padella soffriggere con l’olio l’aglio tritato, quindi unire il pesce spada tagliato a tocchetti, i pomodorini tagliati in quattro e il prezzemolo tritato. Cuocere a fuoco vivo e sfumare con il vino bianco. Portare a bollore l’acqua salata in una pentola molto capace e buttare la calamarata, quando salirà a galla scolatela con la schiumarola e unitela nella padella con il pesce spada e i pomodorini. Servite con un filo d’olio a crudo e un ciuffetto di prezzemolo.