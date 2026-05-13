L’almanacco di oggi 13 maggio

Il Santo del giorno: Beata Vergine Maria di Fatima. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Sai addù nasci e nù ssai addù mueri. Significato: Sai dove nasci e non sai dove muori.
– Sono nati in questo giorno
1938 Giuliano Amato
1939 Harvey Keitel
1950 Peter Gabriel
1950 Stevie Wonder
– Proverbio
La parola di un gentiluomo è il migliore di tutti i pegni
– Accadde oggi
1830 viene fondata la repubblica dell’Ecuador. Il presidente è Juan Jose Flores
1981 Papa Giovanni Paolo II subisce un attentato in piazza San Pietro. Le sue condizioni sono gravi. Fermato l’attentatore: è il turco Alì Agca
1999 Carlo Azeglio Ciampi viene eletto presidente della Repubblica Italiana
– Scoperte
1975 Prima autoregolamentazione delle ricerche genetiche