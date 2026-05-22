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Estate nel Salento: cosa acquistare con i saldi prima di spiaggia, viaggi e alte temperature

Durante i mesi estivi la spesa media delle famiglie italiane per prodotti stagionali e accessori da viaggio aumenta sensibilmente rispetto alla primavera, complice l’arrivo del caldo e dell’alta stagione turistica.

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