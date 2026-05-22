Le Previsioni Meteo del prossimo weekend 23-24 Maggio 2026

Puglia
Sabato. Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni al mattino e al più poco nuvolosi nel corso del pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.
Domenica. Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata su tutti i settori con cieli che saranno per lo più sereni ovunque sia al mattino che al pomeriggio. Si rinnovano condizioni di tempo stabile anche in serata con ampie schiarite.
NAZIONALE
Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni, salvo qualche acquazzone o temporale in sviluppo sulle Alpi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.
Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio possibile qualche temporale nelle zone interne tra Campania, Basilicata e Calabria, stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata e in nottata tempo nuovamente stabile su tutti i settori, con qualche velatura in transito.
Temperature minime e massime stabili o in generale rialzo su tutta la penisola.