La Fauna del Salento: La lucertola campestre, carta d’identità del rettile più diffuso d’Italia

1 of 3

La presenza della lucertola campestre (Podarcis siculus) in Salento è talmente radicata da farla passare totalmente inosservata, ed è un peccato, perché questo micro-rettile è in realtà uno dei modelli biologici più affascinanti per capire come la fauna locale risponda alle mazzate del cambiamento ambientale e all’isolamento geografico. Altro che animale banale.

Nonostante il nome specifico richiami la Sicilia, la specie è il sauro più diffuso di tutto il Mezzogiorno. In Salento, poi, dimostra una plasticità fenotipica da fare invidia a un camaleonte: i pattern del dorso non sono fissi, ma variano dal verde evidenziatore alle striature grigio-marroni con una flessibilità cromatica che risponde al più pragmatico bisogno di nascondersi dai predatori perché quando sei il piatto preferito di uccelli rapaci e serpenti, il mimetismo è l’unica polizza sulla vita che funziona davvero.

Le dimensioni medie di un adulto oscillano tra i 20 e i 25 centimetri, ma non fatevi ingannare: oltre la metà della lunghezza è occupata dalla coda, un organo fondamentale che serve a non ribaltarsi durante le corse a ostacoli e che, all’occorrenza, viene sacrificato attraverso il distacco volontario (autotomia). In pratica, pur di fuggire, la lucertola lascia il pranzo in mano al predatore e se ne va. Drastico, ma efficace.

Essendo un organismo ectotermo, la biologia della lucertola è letteralmente telecomandata dai picchi di radiazione solare, infatti le prime ore del giorno sono dedicate esclusivamente all’eliotermia, che è il termine scientifico per dire “prendere il sole immobili su un muretto”, necessaria per innalzare la temperatura corporea e attivare le funzioni metaboliche, dato che senza questo pieno di energia, restano praticamente congelate.

Una volta accesi i motori, la lucertola si trasforma in un predatore opportunista e micidiale, la sua dieta è quasi interamente insettivora: ragni, ditteri, larve e coleotteri, il che la rende, a costo zero, un regolatore biologico attivo e un alleato fondamentale contro i parassiti della vegetazione spontanea e delle colture locali. Una disinfestazione naturale spietata e silenziosa.

La territorialità si acuisce in primavera, quando i maschi decidono che è il momento di fare i machi e ingaggiano combattimenti ritualizzati per l’accesso alle aree di svernamento e di accoppiamento. La deposizione, che va da 2 a 10 uova, avviene in micro-cavità sotterranee o negli interstizi della pietra dove un’umidità costante protegge il guscio permeabile fino alla schiusa, quando vengono alla luce dei veri e propri mini-cloni, già pronti a cacciare.

Per gli zoologi, le piccole isole e gli scogli isolati lungo il litorale ionico e adriatico sono veri e propri avamposti evolutivi, dei piccoli laboratori a cielo aperto in cui le popolazioni di lucertole rimaste separate dalla terraferma a causa dell’innalzamento del livello del mare, hanno sviluppato in pochi millenni variazioni morfologiche uniche e persino modifiche nella dieta, adattandosi a fare miracoli con le scarse risorse energetiche degli scogli scoscesi.

Anche per un animale così resiliente però, la vita si sta complicando: il declino della biodiversità degli insetti, causato dai trattamenti chimici sistemici in agricoltura, sta svuotando il loro supermercato naturale e meno insetti significa meno energia. A questo si aggiunge la mania tutta umana di frammentare i loro rifugi: la rimozione delle vecchie strutture in pietra non cementata e la pulizia troppo radicale della macchia privano la specie dei loro storici “punti di ricarica” solare e dei motel per lo svernamento.