Santi e Sante rimasti nella penombra di una vita fatta di silenzi e lavoro religioso o laico

COPERTINO ( LE ) 80 storie di vite di Santi e Sante della porta accanto. S’intitola cosi l’ultima fatica letteraria (siamo a 45 titoli ) di don Pinuccio Sacino . La titolazione del volume, 292 pagine che la raccontano lunga sul contenuto e sulla tematica che il nostro prelato ha affrontato. La narrazione di ottanta storie nate con la prossimità dell’anima di chi ci vive a fianco o abbiamo conosciuto. Sacerdoti, vescovi, consacrate, gente comune, è tutto ciò il comune denominatore del volume. Tutte donne o uomini che con le loro virtù hanno lasciato il segno. Don Pinuccio ha scritto cosi una sorta di antologia di personaggi minori che ben poco hanno da invidiare a quelli comunemente più noti o ritenuti al di sopra di ogni sospetto.

Qualche volta la storia, la realtà ci ha fatto ricredere su tante cose e personaggi al di sopra di ogni sospetto. L’autore ci immerge cosi in un mondo che non lascia dubbi e in molti casi ci fa toccare con mano cos’è e come si raggiunge la santità, anche se non sarà quella classificata dalle alte sfere religiose o sociali. Un volume, impreziosito dalla copertina a colori della professoressa Patrizia Bove, che ci immerge in un mondo di religiosità nella penombra della propria vita o fra le mura di una diocesi, di un convento o di un cenobio. Un testo in itinere, o una sorta di Work in Progress,quello di don Pinuccio da leggere nel silenzio e nel raccoglimento.