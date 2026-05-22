Terme di Santa Cesarea, sindacati: la proprietà diserta l’incontro col personale

Filcams, Fisascat e Uiltucs esprimono forte rammarico e profonda indignazione per l’assenza della proprietà delle Terme di Santa Cesarea all’incontro convocato ufficialmente ieri, 21 maggio, per affrontare le problematiche che riguardano il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori, oltreché dell’intera struttura.

Un atteggiamento grave e irrispettoso da parte di Regione e Comune, non tanto nei confronti delle organizzazioni sindacali, quanto verso i lavoratori che ancora una volta stanno dimostrando grande senso di responsabilità, professionalità e forte appartenenza all’azienda, continuando a garantire il proprio impegno nonostante l’incertezza e il silenzio della proprietà, che nulla sente di dire di fronte ad un ritardo nel pagamento ormai di cinque mensilità.

La mancata partecipazione rappresenta un segnale preoccupante che alimenta ulteriormente tensioni e preoccupazioni sul futuro occupazionale e produttivo delle Terme di Santa Cesarea. Nelle prossime ore, insieme alle lavoratrici e ai lavoratori, i sindacati valuteranno e decideranno le prossime iniziative di mobilitazione e le forme di protesta da intraprendere a tutela della dignità dei dipendenti e del futuro della struttura. E ribadiscono la necessità di un confronto immediato, serio e responsabile, auspicando che la proprietà comprenda finalmente la delicatezza del momento e il rispetto dovuto al personale ed al territorio.