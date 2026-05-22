Arnaldo Miccoli e Franco Natale per la riscoperta delle “Radici Vive” a Lizzanello, grande successo per la giornata culturale

Lizzanello – Una festa per il progetto “Radici Vive” a Lizzanello presso il centro polifunzionale Ennio De Giorgi. Molto partecipata la presenza di scolaresche per il Progetto Radici Vive, dove i Maestri Arnaldo Miccoli e Franco Natale hanno declamato le poesie in dialetto salentino. Le poesie di Arnaldo Miccoli e Giuseppe De Dominicis hanno interessato una platea che ha riscoperto le proprie origini ed il valore del dialetto come autentica capacità espressiva ricca di significati e significanti. Anche un contributo teatrale con la compagnia “La Strittula” ed un accompagnamento musicale con Enzo Petrachi e le canzoni salentine. Il prossimo appuntamento sarà a Merine il 29 Maggio.