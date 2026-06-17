Abusi su ragazzine per mano di un santone con la complicità della madre di una delle due: vittime confermano le accuse

SALENTO – Hanno sostanzialmente confermato le accuse le due ragazze, rispettivamente di 10 e 16 anni, entrambe vittime di presunti abusi compiuti da un finto ginecologo/santone arrestato il 24 marzo insieme alla madre della più piccola delle due. Tutti i protagonisti risiedono nel basso Salento. Le minori sono comparse, questa mattina mercoledì 17 giugno, davanti alla giudice Anna Paola Capano, per l’incidente probatorio a cui era presente anche la pm Rosaria Petrolo, e gli avvocati Giuseppe Castelluzzo (per il santone), Roberto e Cristina Bray (per la donna) e Luca Puce, Davide Micaletto e Steafnia Mercaldi per il padre della bimba di 10 anni e i genitori della 16enne. Soltanto la più piccola, su alcune domande della giudice, ha preferito non rispondere. Ora le dichiarazioni delle due saranno oggetto di una perizia da parte della psichiatra Michela Francia che dovrà valutare la capacità a testimoniare e l’attendibilità dei racconti forniti.

Secondo le accuse, il santone avrebbe consumato rapporti sessuali con la figlia della donna (una 52enne), come terapia per risolvere alcuni problemi di salute della ragazza. In altre circostanze, con la complicità della madre, avrebbe ricevuto foto intime della minore perché come avrebbe riferito nel corso dell’interrogatorio di garanzia, “era stato incaricato dalla Madonna di Medjugorje per fare miracoli e guarire problemi di salute baciando le foto di soggetti nudi”. L’indagine parte ad agosto 2024 e prende il via da un episodio parallelo. Un uomo avrebbe scoperto che sua figlia, di 17 anni, avrebbe intrattenuto scambi di foto ambigue con un finto ginecologo e guaritore spirituale.

La ragazzina, sperando di risolvere alcuni problemi di salute, aveva effettivamente inviato al 70enne degli scatti intimi. Il padre avrebbe deciso di farsi giustizia da solo. Rintracciato il finto ginecologo, lo avrebbe affrontato, gli avrebbe portato via lo smartphone consegnandolo direttamente ai carabinieri della stazione di Taviano. Analizzando la memoria del telefono, i militari hanno scoperto un sottobosco raccapricciante. Non solo le chat con l’adolescente, ma centinaia di file, tra video e fotografie, che documentavano abusi gravissimi su una bambina molto più piccola.

Sempre dallo spulcio dei telefonini è saltato fuori l’aspetto, forse ancor più inquietante, di tutta questa storia: ovvero l’evidente complicità della madre tratteggiata dagli inquirenti come la “regista”: organizzava o a volte assisteva agli incontri; in altre, era lei stessa a procedere con le riprese e a inviare materiale pedopornografico all’uomo (circa 200 tra foto o video che fossero) anche quando la figlia dormiva. Dopo l’arresto è spuntata una seconda vittima: una 16enne ha rotto il muro del silenzio e della paura confidandosi con una compagna di classe. Il racconto è stato così raccolto da un professore che ha prontamente convocato a scuola i genitori della studentessa che, davanti al fatto compiuto, ha confermato quanto riferito in classe aggiungendo, in quell’occasione, altri dettagli.

A suo dire la ragazza, legata da un vincolo di parentela con la donna arrestata, tra il 2020 e il 2021, quando aveva appena 11 anni, sarebbe stata trascinata dalla familiare insieme alla figlia di quest’ultima in alcune zone di campagna. Dove, sarebbe poi entrato in scena il finto ginecologo che avrebbe dapprima recitato delle preghiere per poi abusare della minore.

C’è dell’altro: ovvero il ruolo ancora una volta centrale della donna. In casa, avrebbe costretto figlia e nipote a denudarsi completamente per scattare delle foto da inviare al sedicente ginecologo per “fargli vedere come stavano crescendo” giustificandosi così davanti alle due ragazze. Sulla donna, però, aleggia l’ombra di una capacità di intendere e di volere notevolmente scemata come peraltro confermato dalla stessa nel corso dell’interrogatorio in carcere subito dopo il suo arresto: ha parlato di essere stata plagiata dal santone e di non aver più avuto la lucidità di fermarsi e di comprendere la gravità delle sue azioni perché costantemente sollecitata dall’uomo. La richiesta di una perizia psichiatrica verrà nuovamente sollecitata dai suoi avvocati nel corso dell’udienza preliminare.