Aforisma e Banca Popolare Pugliese: per il terzo anno consecutivo insieme a sostegno dell’Osservatorio Economico

Per il terzo anno consecutivo, Banca Popolare Pugliese conferma il proprio sostegno al lavoro di ricerca, analisi e divulgazione economica promosso da AFORISMA School of Future associata ASFOR attraverso il suo Osservatorio Economico.

Una scelta che rinnova e rafforza un rapporto fondato sulla comune attenzione allo sviluppo del territorio, alla qualità del dibattito pubblico e alla necessità di offrire alle comunità pugliesi strumenti di conoscenza rigorosi, indipendenti e utili per comprendere le trasformazioni economiche in atto.

Il sostegno della Banca Popolare Pugliese all’Osservatorio AFORISMA si inserisce in una più ampia visione di responsabilità sociale d’impresa: contribuire alla crescita del territorio promuovendo cultura economica, consapevolezza e confronto tra istituzioni, imprese, mondo della ricerca e comunità locali.

Quest’anno la collaborazione si arricchisce ulteriormente. Banca Popolare Pugliese parteciperà infatti anche alla co-organizzazione dell’ormai annuale appuntamento di presentazione del Report economico sullo stato di salute dell’economia del Mezzogiorno e della Puglia, previsto come sempre nei primi giorni di gennaio, nel 2027. Un momento di confronto che nel tempo è diventato un riferimento per la lettura delle dinamiche produttive, sociali e territoriali dell’area meridionale.

“Banca Popolare Pugliese manifesta il proprio apprezzamento per l’opera di analisi, studio e divulgazione economica che l’Osservatorio AFORISMA apporta al territorio”, dichiara Vito Primiceri, Presidente di Banca Popolare Pugliese. “A conferma del rinnovato interesse verso attività meritevoli e capaci di generare valore per le comunità pugliesi, abbiamo scelto di accordare anche quest’anno il nostro contributo e di partecipare alla co-organizzazione della prossima edizione del Report. Si tratta di un’iniziativa che consolida il legame tra il sistema del credito locale, il mondo della ricerca e il territorio, stimolando una riflessione approfondita sullo sviluppo economico della Puglia e del Mezzogiorno”.

Il progetto dell’Osservatorio Economico AFORISMA nasce dalla volontà di Elisabetta Salvati, Presidente di AFORISMA School of Management, e di Andrea Salvati, Amministratore della Scuola e Direttore dell’Osservatorio Economico, di affiancare all’attività formativa e manageriale un impegno stabile di restituzione alla collettività.

“Chi fa impresa, chi si occupa di formazione e chi lavora ogni giorno per costruire competenze ha anche il dovere di contribuire alla crescita civile, economica e culturale del proprio territorio”, dichiarano Elisabetta e Andrea Salvati. “L’Osservatorio Economico AFORISMA rappresenta per noi una forma concreta di restituzione alla comunità: uno spazio di ricerca, analisi e confronto al servizio delle imprese, delle istituzioni e dei cittadini. Il sostegno rinnovato di Banca Popolare Pugliese, che ringraziamo sinceramente, conferma il valore di un’alleanza fondata sulla responsabilità, sulla conoscenza e sulla fiducia nel futuro della Puglia”.

Un ringraziamento particolare viene rivolto anche a Davide Stasi, responsabile studi dell’Osservatorio AFORISMA, il cui contributo quotidiano, al fianco del Direttore dell’Osservatorio Andrea Salvati, è fondamentale per l’attività di analisi, raccolta dati, interpretazione dei fenomeni economici e divulgazione che rappresenta il cuore scientifico dell’iniziativa.

La collaborazione tra AFORISMA e Banca Popolare Pugliese conferma così la centralità di un impegno condiviso: leggere con serietà il presente per contribuire, con competenza e responsabilità, alla costruzione del futuro del territorio.