Notte di fuoco a Taurisano: fiamme in una masseria, distrutte tre auto

TAURISANO (Lecce) – Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incendio divampato nella notte appena trascorsa all’interno di una nota struttura ricettiva di Taurisano. Intorno alle 00.40, un rogo improvviso ha avvolto e completamente distrutto tre autovetture parcheggiate nell’area della “Masseria Bianca”.

L’allarme è scattato immediatamente, facendo confluire sul posto due squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce: i canali di emergenza hanno attivato gli uomini del Distaccamento di Tricase e i Vigili del Fuoco Volontari di Ugento.

Le fiamme, propagatesi rapidamente, hanno interessato due Fiat Panda e una Fiat Multipla. Nonostante l’intensità del rogo, che ha ridotto i tre veicoli a ammassi di lamiera fumante, il tempestivo e strategico intervento dei caschi rossi ha evitato il peggio.

I Vigili del Fuoco sono infatti riusciti a circoscrivere l’incendio, impedendo alle lingue di fuoco di raggiungere gli edifici della struttura ricettiva e preservando l’incolumità degli ospiti e del personale presente.

Una volta domate le fiamme, i pesanti interventi di spegnimento sono proseguiti con le operazioni di bonifica, terminate solo dopo aver messo in totale sicurezza l’intera area della masseria.

Oltre ai soccorritori del 118, giunti sul posto a scopo precauzionale, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Casarano. I militari dell’Arma hanno effettuato i primi rilievi e avviato gli accertamenti di competenza. Al momento, nessuna pista è esclusa: le indagini sono in corso per determinare con esattezza le cause che hanno dato origine al rogo.