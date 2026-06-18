Furti nelle case del Sud Salento: recuperata ingente refurtiva, quattro indagati

SALENTO – Trenta furti tra consumati e tentati, un’ingente refurtiva recuperata e quattro persone finite sotto inchiesta. È il bilancio dell’operazione dei carabinieri che punta a fare luce sull’ondata di colpi che negli ultimi mesi ha colpito abitazioni e seconde case del Sud Salento.

Le perquisizioni, eseguite tra Minervino di Lecce, Palmariggi, Uggiano La Chiesa e Cannole, hanno consentito di sequestrare numerosi beni di presumibile provenienza furtiva: posate in argento, smart TV, orologi, targhe automobilistiche estere, un monopattino elettrico, piccoli elettrodomestici, borse da donna e altri oggetti ancora in fase di catalogazione. Una parte della refurtiva è già stata riconosciuta dai legittimi proprietari e sarà restituita nei prossimi giorni.

L’attività, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lecce, ha visto impegnati i militari della stazione carabinieri di Minervino di Lecce, con il supporto dei colleghi di Bagnolo del Salento, della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Maglie e di un’unità cinofila. Quattro salentini, di 34, 36, 39 e 57 anni, sono indagati, a vario titolo, in relazione a diversi episodi di furto in abitazione.

Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con altri colpi messi a segno sul territorio e per identificare i proprietari dei beni ancora sequestrati.