Furti nelle case del Sud Salento: recuperata ingente refurtiva, quattro indagati

SALENTO – Trenta furti tra consumati e tentati, un’ingente refurtiva recuperata e quattro persone finite sotto inchiesta. È il bilancio dell’operazione dei carabinieri che punta a fare luce sull’ondata di colpi che negli ultimi mesi ha colpito abitazioni e seconde case del Sud Salento.
Le perquisizioni, eseguite tra Minervino di Lecce, Palmariggi, Uggiano La Chiesa e Cannole, hanno consentito di sequestrare numerosi beni di presumibile provenienza furtiva: posate in argento, smart TV, orologi, targhe automobilistiche estere, un monopattino elettrico, piccoli elettrodomestici, borse da donna e altri oggetti ancora in fase di catalogazione. Una parte della refurtiva è già stata riconosciuta dai legittimi proprietari e sarà restituita nei prossimi giorni.
L’attività, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lecce, ha visto impegnati i militari della stazione carabinieri di Minervino di Lecce, con il supporto dei colleghi di Bagnolo del Salento, della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Maglie e di un’unità cinofila. Quattro salentini, di 34, 36, 39 e 57 anni, sono indagati, a vario titolo, in relazione a diversi episodi di furto in abitazione.
Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con altri colpi messi a segno sul territorio e per identificare i proprietari dei beni ancora sequestrati.
- CronacaNeonata di quattro mesi morta dopo un malore all'asilo: aperta inchiesta. Disposta autopsia
- CronacaAggredì ex e suocera con le forbici, poi rimase ferito: condannato per duplice tentato omicidio
- Archivio NotizieDimessa dopo operazione per la frattura della spalla, 62enne collassa e muore. Aperta inchiesta
- CronacaNotte di fuoco a Taurisano: fiamme in una masseria, distrutte tre auto
- Arte e dintorniA Torre dell’Alto fortificazione dell’età del bronzo, Open Day sulle ricerche
- CronacaFolle corsa a zig-zag sulla S.S.16: sequestrati arnesi da scasso e una patente falsa