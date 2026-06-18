Cultura, musica e sociale: il Castello Carlo V di Lecce si prepara a una notte magica con “Aspettando l’Estate”

LECCE – Il fascino millenario del Castello Carlo V di Lecce si accende per una serata speciale all’insegna della convivialità, dell’arte e dell’inclusione. Venerdì 19 giugno, a partire dalle ore 20.00, la fortezza leccese aprirà le sue porte per l’evento “Aspettando l’Estate al Castello”, un appuntamento pensato per unire l’intera comunità, dalle famiglie ai più giovani, in una dimensione serale unica e suggestiva.

Il programma della manifestazione si articola tra visite guidate alla scoperta dei segreti del castello, concerti omaggio ai grandi della musica italiana, laboratori dedicati ai bambini e importanti progetti di inclusione sociale.

L’evento prenderà il via con un tour guidato (su prenotazione) che accompagnerà i visitatori in aree solitamente meno accessibili al pubblico, come il suggestivo camminamento di ronda e le antiche prigioni della fortezza.

A partire dalle ore 20.45, l’evento entrerà nel vivo differenziando le attività per adulti e bambini:

Per i più piccoli: Nell’Area Kids si terranno laboratori creativi a tema storico. Tra racconti, giochi e scoperte ispirate alla storia del castello, i bambini potranno imparare divertendosi.

Per gli adulti: Spazio alla grande musica d’autore con il concerto “Sogni di Carta e Luce – Omaggio a Lucio Dalla e Franco Battiato”. Lo spettacolo vedrà esibirsi Simone Perrone (voce) e Danilo Cacciatore (pianoforte) in un intenso viaggio musicale “piano e voce” volto a far rivivere le atmosfere poetiche e visionarie dei due indimenticabili artisti.

La serata si arricchisce di una forte impronta sociale grazie alla presenza del progetto “BirrAut – Brindiamo all’Inclusione”, curato dalla Cooperativa Sociale Autopia, volto a promuovere l’inclusione lavorativa e sociale di persone autistiche e con disabilità attraverso il mondo della birra artigianale.

Inoltre, i visitatori avranno l’opportunità di ammirare, presso le sale del primo piano e nella Torre Magistra, la mostra d’arte contemporanea “Bella figura. Pittura italiana d’oggi”, curata da Camillo Langone. L’esposizione raccoglie 46 opere di pittura figurativa con una forte presenza di soggetti pugliesi, promossa dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Infine, restano ancora aperte le iscrizioni per il “Royal Castle Camp”, il primo campo estivo all’interno del castello (nell’ambito del progetto Open Castle) dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni, in programma dal 29 giugno al 3 luglio.

Per le prenotazioni del tour guidato e del Royal Castle Camp è possibile contattare l’infoline al numero 351 4941192 (attivo da martedì a domenica, ore 10-20).