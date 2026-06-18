Le Previsioni Meteo di domani 19 Giugno 2026

Puglia

Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata non sono attese variazioni di rilievo con tempo asciutto e ampie schiarite ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con formazione di acquazzoni e temporali su Alpi e Appennino e con locali sconfinamenti sulla Pianura Padana. Migliora dalla serata con ampie schiarite, salvo residui fenomeni sulle Alpi.

AL CENTRO

Al mattino stabilità diffusa su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio nuvolosità cumuliforme in sviluppo nelle zone interne con possibili locali rovesci o temporali in Appennino, specie tra Lazio e Abruzzo. In serata e in nottata torna la stabilità ovunque con ampie schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne con possibili isolati acquazzoni e temporali, specie sui rilievi della Calabria, soleggiato sugli altri settori. In serata e in nottata tempo stabile nuovamente su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime in rialzo su tutta la Penisola.