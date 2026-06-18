Aggredì ex e suocera con le forbici, poi rimase ferito: condannato per duplice tentato omicidio

CASARANO (Lecce) – Accoltellò la compagna e la suocera con una forbice per poi scivolare dal balcone di casa rimanendo ferito. E in ospedale, dove fu ricoverato da giorni, un 35enne, di origini romene, venne raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati. Mesi dopo, il carico delle imputazioni si è arricchito di un altro reato: quello di tentato omicidio così come emerso da una consulenza del medico legale Alberto Tortorella.

Per questo fatto di cronaca già noto alle cronache, correva il 13 giugno 2025, Adelin Stanciu, il 26enne di origini romene, è stato condannato a 9 anni e 8 mesi di reclusione dal gup Marcello Rizzo nel processo che si è concluso con il rito abbreviato in linea con la richiesta invocata dal sostiotuto procuratore Luigi Mastroniani.

L’aggressione si consumò nell’abitazione della suocera dell’uomo, a Casarano (in provincia di Lecce). La compagna del romeno, una sua connazionale di qualche anno più giovane, comunica l’intenzione di voler chiudere la relazione scandita da ripetuti episodi di violenze e abusi nei suoi confronti e invita il fidanzato a rientrare nel suo paese.

L’uomo, però, va su tutte le furie. Impugna un paio di forbici e aggredisce dapprima la suocera che riesce a mettersi in salvo fuggendo in un vicino condominio e, subito dopo, raggiunge la compagna colpendola con diversi fendenti alle spalle, alle braccia e in testa. Anche la ragazza, come la madre, fortunatamente, riesce a fuggire alla furia dell’uomo barricandosi in camera da letto.

L’aggressore, invece, nel tentativo di scavalcare il balcone, scivola e compie un volo di diversi metri procurandosi diverse fratture. Tanto da rendersi necessario il ricovero in ospedale. Nel frattempo scattano le indagini. I carabinieri di Casarano raccolgono le testimonianze delle due donne e il loro racconto appare granitico e scevro da contraddizioni. Anzi emerge un quadro di violenze che andava avanti ormai da tempo ma che la vittima non aveva mai denunciato per paura di subire ritorsioni.

“L’indagato – annotava la gip Francesca Mariano nella sua ordinanza – ha reagito alla decisione della compagna di interrompere la relazione sentimentale come una scelta da punire anche a costo della vita e il silenzio serbato dalla compagna in tutto il tempo della relazione spiega il timore e la vergogna che la stessa ha provato, spiegando i fatti solo alla madre a causa dell’ospitalità e in fase di denuncia solo dopo essere stata accoltellata con delle forbici ed aver visto la madre in pericolo di vita”. L’uomo è difeso dall’avvocato Tony Indino.