Al via la seconda edizione della «Torresuda Summer Cup – Memorial Donato Metallo»

Ha preso il via, nella cornice del giardino costiero “Gabriele Toma” di Torre Suda, Marina di Racale, la seconda edizione della “Torresuda Summer Cup – Memorial Donato Metallo”. Per circa un mese, la marina si trasformerà in luogo d’incontro per sportivi e appassionati, facendo del giardino uno spazio a tutela dello sport giovanile e dell’aggregazione sociale del territorio, muovendo numeri straordinari che testimoniano la rilevanza dell’evento. Sono infatti ben 60 le squadre pronte a scendere in campo, suddivise in sette categorie, per un totale di oltre 400 ragazzi coinvolti.

«Per un intero mese la nostra marina diventerà un punto di incontro per centinaia di giovani, famiglie e appassionati, trasformando lo sport in un potente strumento di crescita e condivisione», dichiara con orgoglio Mattia Maruccia, presidente dell’associazione Torresuda Summer Cup. «Con una partecipazione così importante, l’evento si conferma un’occasione preziosa per promuovere i valori sani dello sport e per rafforzare quel profondo senso di comunità che da sempre caratterizza il nostro territorio».

«L’obiettivo di fondo della manifestazione va infatti ben oltre l’aspetto puramente competitivo. Organizzare la “Torresuda Summer Cup” significa offrire alle nuove generazioni un’opportunità concreta per vivere il calcio come un’esperienza di amicizia, rispetto reciproco e maturazione personale. In questo percorso valoriale si inserisce con forza la scelta di dedicare il torneo alla memoria di Donato Metallo, una figura che ha dato tantissimo a Racale, a Torre Suda e all’intero territorio. Attraverso il suo costante impegno istituzionale e umano, egli ha contribuito attivamente allo sviluppo della comunità; il suo esempio continua a rappresentare un punto di riferimento luminoso per i giovani e per chiunque creda nel valore della partecipazione e del bene comune.» dichiara Francesco Giannelli, organizzatore del torneo.