Alla rettrice Maria Antonietta Aiello il riconoscimento “Insieme per fare l’impresa 2026”

Domani, sabato 20 giugno, al Castello Carlo V di Lecce, Confindustria Lecce e Ance Lecce conferiranno alla rettrice dell’Università del Salento, Maria Antonietta Aiello, il riconoscimento “Insieme per fare l’impresa 2026”. L’appuntamento, ormai consolidato nel panorama degli eventi associativi del territorio, prenderà il via alle ore 19.30, con l’accoglienza degli ospiti alla presenza di autorità civili e militari, rappresentanti delle istituzioni locali, regionali e nazionali, ed esponenti del mondo accademico, bancario e imprenditoriale.

Il riconoscimento — attribuito a personalità che si distinguono per visione, impegno e capacità di generare valore condiviso nelle comunità di riferimento — premia quest’anno il contributo della rettrice alla crescita del sistema universitario e della ricerca, e il lavoro svolto per rafforzare il ruolo dell’Università del Salento come protagonista dello sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. Un traguardo istituzionale e insieme simbolico, che testimonia competenza e autorevolezza, e che Confindustria Lecce ha scelto di sottolineare come esempio di leadership al servizio del territorio, capace di tenere insieme formazione delle nuove generazioni, valorizzazione del merito e dialogo tra sapere, impresa e società.

«Ricevo questo riconoscimento – commenta Aiello – con la consapevolezza che non è mai di una persona sola: è il riflesso del lavoro di una comunità accademica intera, che ogni giorno scommette sulla formazione e sulla ricerca come leve di crescita per il nostro territorio. Il dialogo con il mondo dell’impresa, di cui Confindustria Lecce è interprete autorevole, è per noi una condizione necessaria: l’Università cresce quando sa parlare al territorio e il territorio cresce quando sa ascoltare l’Università».