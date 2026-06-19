Autovelox di Trepuzzi, annullata la multa: il Giudice di Pace di Lecce ribadisce la necessità dell’omologazione

TREPUZZI (Lecce) – Nuova pronuncia in materia di autovelox e controlli della velocità. Con sentenza del 19 giugno 2026, il Giudice di Pace di Lecce ha accolto il ricorso proposto dall’avvocato Andrea Cavalera, annullando il verbale impugnato e condannando l’amministrazione comunale al pagamento delle spese di giudizio.

Al centro della controversia l’autovelox installato dal Comune di Trepuzzi sulla SS 613 direzione brindisi. Il giudice ha rilevato che l’ente aveva prodotto esclusivamente la documentazione relativa all’approvazione ministeriale dell’apparecchiatura, senza fornire prova della sua omologazione, requisito espressamente richiesto dall’articolo 142 del Codice della Strada per attribuire valore probatorio alle rilevazioni effettuate.

La sentenza esclude inoltre che le modifiche legislative introdotte nel 2024 abbiano equiparato approvazione e omologazione. Secondo il giudice, il Codice della Strada continua a richiedere l’omologazione quale presupposto di validità dell’accertamento delle violazioni per eccesso di velocità.

Particolare rilievo assume anche il richiamo all’ordinanza della Corte di Cassazione n. 7374 del 2026. Il Giudice di Pace osserva che tale decisione non ha modificato l’orientamento consolidato in materia, ma si è limitata a valutare un caso nel quale l’amministrazione aveva dimostrato sia l’omologazione sia la corretta taratura periodica dello strumento.

La pronuncia conferma quindi un principio ormai centrale nel contenzioso sugli autovelox: in presenza di contestazioni, l’ente accertatore deve dimostrare non solo la regolare verifica periodica dell’apparecchio, ma anche la sua originaria omologazione, distinta dalla semplice approvazione ministeriale.