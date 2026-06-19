Faticanti: esercitata l’opzione dalla Juventus

La Juventus F.C. ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Giacomo Faticanti.
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