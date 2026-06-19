Lumina World accende il Parco di Belloluogo: un weekend tra luce, spettacolo e sapori di Puglia

Dal 19 al 21 giugno, Lecce rinnova l’appuntamento con LUMINA WORLD – Il Parco delle Meraviglie di Luce, l’esperienza immersiva che sta trasformando il Parco di Belloluogo in uno dei luoghi più suggestivi dell’estate pugliese.

A pochi passi dal centro storico, Belloluogo diventa uno spazio di incontro tra natura urbana, patrimonio storico e linguaggi contemporanei. La Torre, il verde del parco, i percorsi illuminati e le installazioni scenografiche costruiscono un racconto serale pensato per famiglie, turisti, visitatori e cittadini che desiderano vivere Lecce da una prospettiva diversa: non solo città d’arte, ma destinazione capace di accogliere esperienze culturali, visuali e condivisibili.

LUMINA WORLD nasce proprio con questa vocazione: valorizzare il territorio attraverso la luce, l’immaginazione e la meraviglia. Il percorso accompagna il pubblico tra lanterne giganti, installazioni luminose, ambientazioni scenografiche, videoproiezioni, show visuali e aree dedicate all’intrattenimento. Un format pensato per raccontare la Puglia come luogo vivo, contemporaneo, accessibile e capace di unire bellezza, cultura, spettacolo e convivialità.

Il Parco di Belloluogo si conferma così non solo cornice dell’evento, ma parte integrante dell’esperienza. La visita diventa un’occasione per riscoprire uno spazio verde importante della città, vivere la sera le atmosfere del capoluogo salentino e inserirsi in un itinerario più ampio fatto di accoglienza, enogastronomia, musica e turismo esperienziale.

Per informazioni sul percorso, sugli orari e sul programma aggiornato è possibile consultare il sito ufficiale dell’evento: [www.luminaworld.eu](http://www.luminaworld.eu). Per scoprire itinerari, luoghi, esperienze e suggestioni di viaggio in Puglia, il riferimento regionale è il portale turistico ufficiale: [www.viaggiareinpuglia.it](http://www.viaggiareinpuglia.it).

Nel weekend dal 19 al 21 giugno, LUMINA WORLD propone tre serate con Arena Show, musica live, area food, lounge bar e attività dedicate ai più piccoli.

Venerdì 19 giugno l’Arena Show ospita “Illusion 3D”, con spettacolo alle ore 20:45 e replica alle ore 22:00. Sul palco live spazio al Paola Liaci Trio, in programma alle ore 21:00.

Sabato 20 giugno sarà la volta di “Notti d’Oriente”, sempre con doppio appuntamento alle ore 20:45 e alle ore 22:00. Nell’area live arriva Fronte del Blasco, tribute dedicato all’energia del grande rock italiano, con concerto alle ore 21:00.

Domenica 21 giugno l’Arena Show accoglie “Il Canto della Sirena”, spettacolo visuale ispirato al fascino del mare e dell’immaginario acquatico, con replica alle ore 22:00 dopo il primo appuntamento delle 20:45. Sul palco live, alle ore 21:00, il gruppo Canzoni alla Radio.

Accanto agli show, il pubblico potrà vivere l’Area Food & Lounge Bar, con un’ampia scelta di cibo locale di qualità, pensata per rendere la visita un’esperienza completa tra gusto, spettacolo e socialità. Per i bambini è prevista l’Area Bimbi, con bolla magica dedicata a trucco e tattoo e il gonfiabile.

LUMINA WORLD è un invito a vivere Lecce e la Puglia in modo nuovo: una passeggiata serale tra luci, musica, performance e installazioni, dentro un parco che diventa scenario di racconto, incontro e meraviglia.

PROGRAMMA WEEKEND 19–21 GIUGNO

Venerdì 19 giugno

Arena Show: “Illusion 3D”

Ore 20:45 – replica ore 22:00

Palco Live: Paola Liaci Trio

Ore 21:00

Sabato 20 giugno

Arena Show: “Notti d’Oriente”

Ore 20:45 – replica ore 22:00

Palco Live: Fronte del Blasco

Ore 21:00

Domenica 21 giugno

Arena Show: “Il Canto della Sirena”

Ore 20:45 – replica ore 22:00

Palco Live: Canzoni alla Radio

Ore 21:00

Area Food & Lounge Bar

Cibo locale di qualità e spazio relax.

Area Bimbi

Bolla magica con trucco e tattoo e gonfiabile.