Le Previsioni Meteo del weekend 20-21 Giugno 2026

Puglia

Sabato. Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni al mattino e al più poco nuvolosi nel corso del pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

Domenica. Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata su tutti i settori con cieli che saranno sereni al mattino e poco nuvolosi nel pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite.

NAZIONALE

AL NORD



Al mattino sole prevalente su tutte le regioni, con qualche nube su Brescia. Nel pomeriggio instabilità sui rilievi di Piemonte, Liguria e Lombardia; in serata e in nottata migliora con cielo sereno ovunque, salvo residua nuvolosità sul Friuli Venezia-Giulia. Al mattino sole prevalente su tutte le regioni, con qualche nube su Brescia. Nel pomeriggio instabilità sui rilievi di Piemonte, Liguria e Lombardia; in serata e in nottata migliora con cielo sereno ovunque, salvo residua nuvolosità sul Friuli Venezia-Giulia. AL CENTRO



Ampi spazi di sereno al mattino su tutti i settori. Nel pomeriggio qualche rovescio sparso sulla Toscana e isolato sull’Umbria, tempo invariato altrove; rasserena ovunque nel corso delle ore notturne. Ampi spazi di sereno al mattino su tutti i settori. Nel pomeriggio qualche rovescio sparso sulla Toscana e isolato sull’Umbria, tempo invariato altrove; rasserena ovunque nel corso delle ore notturne. AL SUD E SULLE ISOLE