Si cammina e si raccolgono rifiuti domani a San Cataldo con il “plogging” e l’associazione “Lecce sul mare”

Continuano le attività dell’associazione “Lecce sul mare ODV” a sostegno delle attività di valorizzazione della marina di San Cataldo. Domani, sabato 20 giugno, sarà la volta dell’iniziativa “Il respiro della marina”. Di scena il “plogging”, attività di fitness eco-friendly che unisce movimento e cura dell’ambiente: si cammina, si fa trekking, si fa jogging e nel contempo si raccolgono rifiuti – nella fattispecie carta e plastica.

L’appuntamento, che sarà replicato il 15 luglio, prevede come punto di ritrovo il pub “Sanca’s” – Via Castellamare 23; durata della “passeggiata” dalle 17.30 alle 20. Verranno forniti guanti, sacchetti e l’occorrente per la raccolta di plastica e carta, e schede informative su biodiversità e riciclo. Ai primi 30 iscritti consegna gratuita del cappellino e maglietta dell’associazione “Lecce sul mare Odv”. La partecipazione è gratuita, ma l’iscrizione è consigliata per motivi organizzativi (www.leccesulmare.com, info@leccesulmare.com