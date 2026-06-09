Anziano precipita in una botola, necessario l’intervento dei vigili del fuoco per recuperarlo

Ugento-Melissano (Lecce) – Anziano cade in una botola, si rompe la gamba e per recuperarlo si è reso necessario l’intervento di un’autoscala dei vigili del fuoco.

Brutta disavventura, questa mattina, per un ultraottantenne di Melissano, che si era recato in campagna, lungo la strada provinciale 206 che collega Ugento a Melissano, per effettuare dei piccoli lavori. L’uomo, ad un certo punto, è precipitato in una botola, per diversi metri, fratturandosi una gamba e riportando altre ferite su tutto il corpo. Ma nonostante questo è riuscito a telefonare ai parenti per chiedere aiuto.

E dell’accaduto è stato informato un nipote che proprio in quel momento stava facendo allenamento a poca distanza. Giunto sul posto, proprio il parente ha prestato i primi soccorsi, riuscendo a bloccare la abbondante perdita di sangue dalla gamba dell’anziano. Poi sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Lecce, che con un’autoscala sono riusciti a prelevare il ferito e metterlo su una barella. Da qui il trasporto in ospedale con un’ambulanza arrivata da Gallipoli. E una volta arrivato in ospedale, l’anziano è stato sottoposto alle cure necessarie.