Scontro tra auto sulla via del mare, tra i feriti anche bambini

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UGENTO (Lecce) – Schianto tra due auto sulla strada verso il mare. Ed in quattro, tra cui anche bambini, sono costretti a ricorrere alle cure in ospedale.

È il bilancio dell’incidente avvenuto attorno alle 10. 30 sulla strada che collega Ugento con la marina di Torre San Giovanni. Fortunatamente nessuno dei feriti è grave: sono stati trasportati in ospedale con codici verdi e gialli.

Lo scontro ha interessato un’Audi Q3 ed una Honda HRV, con a bordo alcuni turisti e gente del posto.

La zona è stata presto raggiunta dai soccorritori del 118, dai vigili del fuoco di Gallipoli e dagli agenti della Municipale di Ugento, che si occuperanno di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e stabilire eventuali responsabilità dei conducenti.

Sul posto anche i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Casarano, accorsi per regolare la viabilità su una strada molto frequentata d’estate per raggiungere le spiagge e il mare della marina ugentina.