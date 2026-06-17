Bimba di quattro mesi accusa un malore al nido: è grave a Tricase

SANTA MARIA DI LEUCA (Lecce) – Momenti di grande apprensione questa mattina all’interno di un asilo nido di Santa Maria di Leuca, frazione di Castrignano del Capo.

Una neonata di appena quattro mesi è stata colta da un improvviso e grave malore mentre si trovava nella struttura gestita dalle suore.

Il personale dell’istituto ha lanciato immediatamente l’allarme, allertando i soccorsi nel timore che potesse trattarsi di un rigurgito o di un episodio riconducibile alla Sids (la sindrome della morte in culla).

All’arrivo degli operatori del 118, la piccola presentava già evidenti segni di cianosi. L’équipe medica ha quindi praticato d’urgenza le manovre di rianimazione sul posto.

Successivamente, la neonata è stata trasferita in codice rosso all’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase per un sospetto arresto cardiaco. Le sue condizioni sono giudicate critiche; i medici del nosocomio salentino stanno tentando il possibile per stabilizzarla e salvarle la vita.