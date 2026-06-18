Brindisi apre le porte alla cultura del territorio: torna “La Rassegna del Chiostro” nel segno de “l’attesa”

BRINDISi – Otto appuntamenti tra giugno, luglio e agosto, luoghi simbolo della città e un dialogo continuo tra letteratura e pittura. Torna a Brindisi, per la sua quinta edizione, “La Rassegna del Chiostro”, il progetto culturale ideato e curato dalla sociologa e animatrice culturale Francesca Romana Intiglietta, che negli anni si è ritagliato uno spazio importante nel panorama culturale cittadino.

La manifestazione si distingue per il suo format originale, che affianca alle presentazioni letterarie esposizioni pittoriche ispirate ai temi dei libri proposti. Un incontro tra parole e immagini che trasforma gli spazi della città in luoghi di dialogo e condivisione culturale.

Anche quest’anno il cartellone propone autori e temi diversi, accomunati dal filo conduttore scelto per l’edizione 2026: “L’Attesa”. Un tema che sarà esplorato attraverso narrativa, attualità, storia e riflessione sociale.

A giugno gli appuntamenti vedranno protagonisti la dottoressa Vincenza Gianfredi e gli studenti dell’Istituto Valzani del Polo Messapia, che presenteranno un volume realizzato all’interno dell’esperienza scolastica accompagnato dalla proiezione di un cortometraggio dedicato a don Tonino Bello.

Tra gli ospiti dell’edizione 2026 figurano inoltre Gilda Pagnozzi, Antonio Errico, Claudia Mincione, Lucio Abate e Francesco Romano, protagonisti di un percorso culturale che attraverserà diversi generi letterari e ambiti di interesse.

Nel mese di luglio sarà ospite della rassegna anche l’autrice salentina Valeria Coi, attesa il 16 luglio, che presenterà il suo ultimo libro “Avevo un elefante nella stanza”. Un’opera che affronta con sensibilità temi legati alle relazioni umane, alla consapevolezza di sé e alla necessità di guardare in faccia quelle verità che spesso si preferisce evitare, proprio come suggerisce la metafora contenuta nel titolo.

Ad agosto la rassegna si concluderà con Claudia Mincione, autrice pubblicata da Garzanti, Lucio Abate, esponente del genere giallistico, e Francesco Romano, che accompagnerà il pubblico in un percorso dedicato alla figura del regista Salvati.

Numerose le realtà territoriali coinvolte nel progetto, tra cui la Società di Storia Patria per la Puglia, la Biblioteca del Vicolo, Brindisi Ama Cielo Terra Mare e la Casa di Quartiere Minimus. La manifestazione gode inoltre del patrocinio morale del Comune di Brindisi e della collaborazione della Bastione Pontificia Cattedrale di Brindisi, che ospiterà alcuni appuntamenti nel suggestivo Cortile del Duomo.

La Rassegna del Chiostro rappresenta oggi il nucleo di un progetto culturale più ampio. Dalla sua esperienza nasce infatti BRUNDABOOKS, contenitore destinato a sviluppare nuove iniziative dedicate alla promozione della lettura, dell’arte e della partecipazione culturale. Tra le novità annunciate figurano un book club, ritiri per scrittori e artisti e momenti di incontro pensati per favorire lo scambio di idee e la nascita di nuove collaborazioni.

Un percorso che conferma la volontà di fare della cultura uno strumento di crescita collettiva, capace di mettere in relazione autori, artisti, associazioni e cittadini nel cuore della città di Brindisi.