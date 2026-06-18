/a>

HomeAttualitàBrindisi apre le porte alla cultura del territorio: torna “La Rassegna del...
AttualitàCultura

Brindisi apre le porte alla cultura del territorio: torna “La Rassegna del Chiostro” nel segno de “l’attesa”

Tra gli autori, anche la salentina Valeria Coi che presenterà il suo ultimo lavoro “Avevo un elefante nella stanza”, il 16 luglio.

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

Editore: Dario De Carlo
Direttore responsabile: Flavio De Marco


Direttore Editoriale: Gaetano Gorgoni
Richieste privacy: liberainformazionelecce@pec.it

CONTATTA LA REDAZIONE
Per informazioni, segnalazioni e collaborazioni editoriali: redazione@corrieresalentino.it
Ufficio istituzionale: Anna Maria Quarta


VISUALIZZA PRIVACY

Reg. Trib. n°1011 del 29 dicembre 2008 - © 2015-2016 Corriere Salentino - Pwd by Weblogging

Contenuto protetto da copyright © Corriere Salentino - Tutti i diritti riservati.