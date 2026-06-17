Inaugurato lo spazio “Matino – Città dei tramonti” in Via Verdi. Un nuovo belvedere panoramico per ammirare i tramonti sul mare Ionio

Sabato 13 giugno 2026 si è tenuta l’inaugurazione ufficiale dell’area adibita a parcheggio e area giochi per bambini sita in Via Verdi, nel cuore del Centro Storico di Matino, ora intitolata “Matino – Città dei tramonti”.

La denominazione, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 258 del 29 dicembre 2025, valorizza uno dei punti panoramici più suggestivi del territorio comunale, dal quale si possono ammirare spettacolari tramonti sul

mare Ionio. L’area rientra nel più ampio progetto di riqualificazione del Borgo Antico di Matino, avviato nel 2019, che ha destinato questo spazio a parcheggio e playground per i più piccoli, nell’ambito di interventi strategici per la fruizione turistica e la valorizzazione del patrimonio

paesaggistico.

In occasione dell’inaugurazione è stato installato un pannello ceramico artistico raffigurante vari scorci della città. La targa, oltre a svolgere funzione identificativa e descrittiva, si integra armoniosamente con il contesto naturale e resiste agli agenti atmosferici, diventando un elemento decorativo e di forte impatto

visivo.

L’iniziativa rafforza l’identità territoriale di Matino come “Città dei tramonti” e contribuisce allo sviluppo turistico e culturale del Comune, inserendo pienamente l’area nel patrimonio del Centro Storico. “Continua l’attività dell’Amministrazione relativamente alla rigenerazione urbana per rendere Matino sempre più attraente e funzionale”, ha dichiarato il Sindaco Giorgio Salvatore Toma, sottolineando come questo nuovo spazio rappresenti un “ulteriore tassello concreto del percorso di valorizzazione del territorio intrapreso dall’Ente”.

L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza e i turisti a scoprire e vivere questo nuovo angolo di bellezza, simbolo dell’impegno per la qualità della vita e la promozione sostenibile del territorio.