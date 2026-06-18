La cerimonia di passaggio della Campana del Lions Club Lecce Rudiae e il premio “Salentino DOC”

Si è svolta nella splendida cornice di Tenuta Lucagiovanni la cerimonia del passaggio della campana del Lions Club Lecce Rudiae tra la Presidente uscente, Paola De Pascali, e la nuova Presidente, Maria Luisa Congedo. Nel corso della serata sono state conferite ai soci Giusi Pedaci e Davide De Giorgi le prestigiose Melvin Jones Fellowship, massimo riconoscimento lionistico a livello internazionale, quale attestazione del loro straordinario impegno, della generosità e della dedizione dimostrati al servizio della comunità. L’evento ha inoltre ospitato la cerimonia di conferimento del tradizionale premio “Salentino DOC”, ideato e presentato dal Socio Fondatore del Club Francesco De Jaco. Per il 2026 il riconoscimento è stato assegnato a:

• Alberto Paglialunga, CEO di Deghi S.p.A.;

• Don Cosimo Schena, presbitero e psicologo, noto come il “prete influencer” più seguito d’Italia sui social;

• Enrica Ciardo, chef simbolo di coraggio per aver detto NO alla mafia.

Nel suo intervento, la Presidente uscente Paola De Pascali ha ripercorso l’anno sociale ormai giunto a conclusione, illustrando le numerose attività di servizio realizzate a favore della comunità locale. Un impegno che si è tradotto non solo in donazioni, ma anche in importanti iniziative di sensibilizzazione e informazione, in particolare nelle scuole, su tematiche quali il disagio giovanile e il primo soccorso.

Molte delle attività sono state realizzate in sinergia con altri Lions Club del territorio, consentendo risultati significativi, tra cui la donazione di una Biblioteca all’Istituto Penale Minorile (IPM) di Lecce, progetto fortemente sostenuto anche dal Prefetto di Lecce, S.E. Natalino Manno. A queste si sono affiancati numerosi interventi nei campi della lotta alla fame, della tutela dell’ambiente, della prevenzione sanitaria (vista e diabete) e del sostegno alla ricerca sul cancro infantile.

La neo Presidente Maria Luisa Congedo ha quindi presentato il nuovo Consiglio Direttivo, delineando un programma improntato alla continuità e al rafforzamento delle attività già avviate, con l’obiettivo di proseguire e ampliare l’azione del Club al servizio del territorio.

Nuovo Consiglio Direttivo anno sociale 2026 – 2027:

Presidente: Maria Luisa Congedo

1° Vice Presidente: Fabrizio Mancarella

Past Presidente: Paola De Pascali

Segretario: Raffaele Mele

Tesoriere: Davide De Giorgi

Cerimoniere: Loredana Perrone

Presidente Comitato Soci: Giuseppina Pedaci

Presidente Comitato Service: Francesco De Jaco

Presidente Comitato Marketing e Comunicazione: Francesco Guido Vianello

Coordinatore LCIF: Sandra Leuzzi

Censore: Raffaele Rampino

Consiglieri: Goffredo Tana, Giuseppe Capone, Giuseppe Miccoli, Pier Carlo Bruni, Vittorio Trullo, Pasquale Paladini