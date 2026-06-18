Solidarietà e prevenzione: il “Raid Mediterraneo in Rosa” fa tappa a Tricase Porto

TRICASE (LE) – Coniugare la navigazione sportiva all’impegno sociale e alla cultura della prevenzione oncologica. Con questo obiettivo il Raid Mediterraneo in Rosa 2026 ha fatto tappa oggi a Tricase Porto. Ad accogliere le sette componenti dell’equipaggio interamente femminile era presente il sindaco di Tricase, Antonio De Donno, insieme a una rappresentanza della comunità locale e delle istituzioni.

La tappa salentina ha registrato il sostegno di due realtà imprenditoriali del territorio, TR Inox di Tricase e Tappezzeria Nautica D’Amico di Casarano, a testimonianza di una sinergia virtuosa tra il comparto nautico, il tessuto produttivo locale e le iniziative a forte impatto sociale.

Il progetto e il supporto all’Associazione Lorenzo Perrone ETS

Giunto alla sua terza edizione, il Raid Mediterraneo in Rosa si sviluppa lungo le coste italiane per trasformare ogni approdo in un’occasione di sensibilizzazione. L’iniziativa sostiene attivamente le attività dell’Associazione Lorenzo Perrone ETS, organizzazione con sede a Milano impegnata nell’assistenza gratuita ai pazienti oncologici e ai loro familiari, con un raggio d’azione che include il supporto ai numerosi pazienti provenienti dal Salento.

Oltre all’opera di divulgazione, in diverse località coinvolte dal percorso il progetto si concretizza nell’erogazione di servizi sanitari gratuiti, quali visite senologiche e dermatologiche di screening.

Le sette diportiste sono giunte nel bacino portuale di Tricase dopo essere partite all’alba da Margherita di Savoia e aver risalito il versante adriatico.

Il sindaco di Tricase, Antonio De Donno, ha sottolineato il valore civile ed etico dell’evento:

«Dal mare arrivano sempre storie uniche. Quella del Raid Mediterraneo in Rosa è una testimonianza di coraggio, solidarietà e prevenzione, capace di trasformare un approdo in un’opportunità di sensibilizzazione. Accogliere questo equipaggio a Tricase Porto significa ospitare un’iniziativa di alto profilo. La permanenza di due giorni nella nostra Città consentirà di approfondire il dialogo tra le istituzioni e gli enti del Terzo settore, ponendo le basi per future collaborazioni incentrate sulla tutela della salute e sulla coesione sociale».

Partenza della tappa: Margherita di Savoia

Approdo odierno: Tricase Porto (sosta di due giorni)

Prossime tappe: Circumnavigazione della Calabria (suddivisa in due tratte)

Destinazione finale: Genova, dopo aver risalito il versante tirrenico della Penisola

L’evento riafferma la centralità strategica e culturale di Tricase Porto, consolidando la sua vocazione storica di infrastruttura dedita all’accoglienza, allo scambio e alla valorizzazione dei progetti di solidarietà nazionale.