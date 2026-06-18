Giallo nella notte prima degli esami a Lecce: maturando finisce in ospedale

LECCE – Una “notte prima degli esami” decisamente troppo movimentata quella vissuta dai maturandi leccesi. Quello che doveva essere il tradizionale momento di festa, canti e scarica della tensione alla vigilia della prima prova scritta della Maturità, si è trasformato in un piccolo dramma per un giovane studente, rimasto ferito nel corso della notte e costretto a ricorrere alle cure mediche.
Il fatto è avvenuto nello spiazzo antistante il Liceo Scientifico “Banzi Bazoli”, diventato per l’occasione punto di ritrovo non solo per gli iscritti dell’istituto, ma per diversi gruppi di studenti provenienti da varie scuole della città.
Nel cuore della notte, la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza a sirene spiegate. A far scattare l’allarme sono state le telefonate di alcuni ragazzi presenti, che parlavano concitatamente di una lite in corso all’esterno della scuola.
Una volta giunti sul posto però, gli operatori sanitari hanno trovato una situazione parzialmente diversa. Il giovane ferito ha infatti smentito l’ipotesi del pestaggio, dichiarando ai soccorritori di essere semplicemente caduto. Una versione, quella dell’incidente autonomo, che per il momento è stata confermata anche dal personale del 118 intervenuto sul posto.
Secondo le prime ricostruzioni della dinamica, l’incidente sarebbe avvenuto nel mezzo della calca. Complice la grande affluenza di ragazzi, il giovane sarebbe rimasto coinvolto in alcuni spintoni, resta ancora da chiarire se legati a un momento di tensione o alla semplice foga dei festeggiamenti, che gli hanno fatto perdere l’equilibrio, provocandogli una rovinosa caduta.
Nonostante la notte passata in corsia, questa mattina il giovane si è presentato regolarmente in aula per affrontare il tema di italiano.
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