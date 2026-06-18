Camarda torna al Milan, ecco quanto ha guadagnato il Lecce dall’operazione

LECCE – Come previsto, Francesco Camarda torna al Milan. Il Lecce ha ufficializzato di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del giovane attaccante, ma contestualmente il club rossonero ha fatto valere il diritto di controopzione previsto dagli accordi tra le due società.
“Il Lecce comunica che, dopo aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Francesco Camarda, il Milan ha fatto valere il diritto di controopzione sul calciatore”, si legge nella nota diffusa dal club giallorosso.
L’operazione ricalca quanto stabilito al momento del trasferimento del centravanti classe 2008 in Salento. Il Lecce ha esercitato il riscatto versando al Milan 3 milioni di euro, mentre i rossoneri hanno riacquistato il cartellino del giocatore esercitando il controriscatto fissato a 4 milioni.
Per il Lecce il bilancio è positivo: il club realizza un guadagno di un milione di euro.
- Prima PaginaCamarda potrebbe salutare il Lecce
- Prima PaginaArmaduk, la sfida dei tre oceani parte da Gallipoli: Carmine Vetrugno tenta il giro del mondo in solitaria senza scalo
- Archivio NotizieVia XXV Luglio, scontro sulla pedonalizzazione. Greco a Salvemini: “La città deve guardare al futuro senza dimenticare i suoi cittadini”
- CronacaNeonata di quattro mesi morta dopo un malore all'asilo: aperta inchiesta. Disposta autopsia
- PoliticaCiclabili, la febbre dei fondi europei e il deserto delle corsie vuote: Siculella boccia anche le nuove scelte del Comune
- CronacaAggredì ex e suocera con le forbici, poi rimase ferito: condannato per duplice tentato omicidio