Caprarica, definizione agevolata, Impegno per Caprarica attiva uno sportello per i cittadini

Caprarica di Lecce, definizione agevolata: il gruppo di minoranza “Impegno per Caprarica” attiva uno sportello gratuito per i cittadini

Passare dalle parole ai fatti, unendo la responsabilità istituzionale all’aiuto concreto per la comunità. Con questo spirito, il gruppo consiliare di minoranza “Impegno per Caprarica” ha annunciato l’apertura di uno sportello informativo e di supporto gratuito rivolto a tutti i cittadini intenzionati ad aderire alla definizione agevolata delle entrate e delle controversie tributarie comunali.

La pubblicazione sull’Albo Pretorio del regolamento e dei modelli ufficiali di domanda ha dato il via libera alla sanatoria per avvisi di accertamento, ingiunzioni e contenziosi pendenti. Una misura che ha visto la minoranza protagonista non solo nella fase politica, ma ora anche in quella operativa.

“In Consiglio Comunale abbiamo votato a favore di questo provvedimento perché crediamo fermamente che, in un momento economico complesso, dare ai cittadini la possibilità di regolarizzare la propria posizione fiscale sia un atto di buonsenso”, spiegano i consiglieri Avv. Simona Longo e la Dott.ssa Maria Francesca Miccoli.

“Ma non volevamo che rimanesse solo un voto favorevole in consiglio. Spesso la burocrazia spaventa, e districarsi tra moduli, scadenze e calcoli del dovuto non è semplice. Per questo abbiamo deciso di metterci direttamente a disposizione dei nostri concittadini”.

Lo sportello, totalmente gratuito, si avvarrà della collaborazione di professionisti e offrirà un servizio completo: dalla verifica dei requisiti e dei presupposti necessari per accedere ai benefici della sanatoria, fino al supporto tecnico per la corretta compilazione e presentazione delle domande.

L’appuntamento è fissato per ogni mercoledì, a partire dalle ore 18:00, presso la sede del gruppo sita in Via IV Novembre a Caprarica di Lecce.

“Vogliamo dimostrare che fare opposizione significa anche essere una forza propositiva e utile al paese”, concludono i consiglieri di ‘Impegno per Caprarica’. “La nostra sede è aperta a tutti coloro che hanno bisogno di un consiglio o di un supporto tecnico. Noi ci siamo”.