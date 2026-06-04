Carmarda riporta il Lecce in Nazionale dopo più di 20 anni

LECCE – dopo 21 anni un altro giallorosso scende in campo in maglia azzurra. Il primo è stato Cassetti. Nell’amichevole vinta 1-0 dall’Italia contro il Lussemburgo, infatti, l’attaccante giallorosso Francesco Camarda, classe 2008, ha fatto il suo ingresso in campo nel finale, riportando simbolicamente il Lecce in azzurro dopo oltre due decenni.

L’ultimo calciatore giallorosso a scendere in campo con la maglia della Nazionale era stato Marco Cassetti nel 2005.

Con questa presenza, Camarda diventa il secondo calciatore del Lecce a scendere effettivamente in campo con la Nazionale maggiore e si aggiunge alla lista dei convocati giallorossi che nel tempo, oltre a Cassetti, ha incluso anche Sicignano, Esposito e Falcone.