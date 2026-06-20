Carpignano Salentino ricorda don Giuseppe Colavero

A dieci anni dalla morte di don Giuseppe Colavero, il suo paese lo ricorda attraverso le testimonianze di quanti hanno accompagnato e sostenuto il suo percorso nei vari ambiti di impegno. Venerdì, 26 giugno, alle ore 20, nell’area antistante il Santuario della Madonna della Grotta avrà luogo l’iniziativa, patrocinata dal Comune e organizzata dalla Fondazione che porta il nome di don Giuseppe e dei suoi genitori Anna e Tobia.

Già nel titolo “Attualità del messaggio di don Giuseppe Colavero” ci sono tutti gli elementi che caratterizzeranno l’incontro: la memoria di quanto realizzato nel suo percorso pastorale, quello che resta dopo dieci anni dalla sua morte, quanto è stato costruito e fissato nelle realtà associative e negli animi di quanti l’hanno conosciuto.

Nel programma si alterneranno varie testimonianze. Dopo l’introduzione del presidente della Fondazione, Alessandro Distante e i saluti del sindaco Mario Bruno

Caputo, Maria Rosaria de Lumé presenterà il libro “L’alba di un sogno. Don Giuseppe Colavero e l’Albania”. Attraverso la rilettura di una vasta documentazione d’archivio l’autrice ripercorre la storia di Agimi, l’associazione fondata da don Pippi che ha segnato la storia dell’accoglienza e dell’ospitalità del popolo albanese dai primi sbarchi e che ancora oggi resta uno degli esempi più significativi di solidarietà e convivenza tra i popoli. Seguiranno poi testimonianze delle varie realtà associative (Fratres, Neo Carpiniana, Pro loco ) che hanno visto don Giuseppe come fondatore e sempre al loro fianco.