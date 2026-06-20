Torna lo “Show in the Moonlight” del Costa Brada: quattro serate evento tra musica, comicità e grandi stelle

GALLIPOLI (Lecce) – Con l’arrivo dell’estate, riflettori puntati su uno degli appuntamenti più attesi della stagione salentina. Il Grand Hotel Costa Brada riapre il sipario sulla rassegna “Show in the Moonlight by Costa Brada 2026”: quattro serate esclusive a bordo piscina, a partire dalle ore 21:30, dove l’eleganza della location si fonderà con la musica d’autore, la grande comicità e ospiti di calibro internazionale.



Ecco il cartellone completo di un’estate che si preannuncia indimenticabile:

27 Giugno: Francesco De Siena (Musica italiana d’autore)

25 Luglio: Doppio appuntamento con il conduttore e imitatore Antonio Mezzancella & il cantautore brasiliano Nico Rezende

14 Agosto: Serata Rock Live con uno Special Guest Internazionale

5 Settembre: Gran finale all’insegna della risata con il comico Dino Paradiso & l’imitatore Claudio Lauretta

Il debutto (27 giugno): Francesco De Siena inaugura la rassegna con il “Piazza Grande Tour”

Il viaggio dello Show in the Moonlight comincia il 27 giugno con una serata interamente dedicata alla grandezza della musica italiana. Protagonista assoluto sarà Francesco De Siena, fresco vincitore del celebre talent di Rai 1 The Voice Senior, che farà tappa a Gallipoli con il suo emozionante “Piazza Grande Tour 2026”.

Accompagnato da una band di musicisti di straordinaria esperienza, De Siena guiderà il pubblico in un viaggio nel tempo, interpretando i capolavori dei più grandi cantautori che hanno fatto la storia della nostra musica: da Lucio Dalla a Fabrizio De André, passando per Claudio Baglioni, Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Zucchero e Riccardo Cocciante. Non sarà solo un concerto, ma uno spettacolo a tutto tondo che intreccerà note dal vivo, aneddoti, racconti e i retroscena della sua indimenticabile avventura televisiva.

Per chi desidera trasformare la serata in un’esperienza multisensoriale, il Grand Hotel Costa Brada offre una doppia opzione. L’accesso allo spettacolo a bordo piscina è gratuito, ma per chi vuole concedersi un vizio in più, la serata può iniziare già dalle ore 19:30 con una raffinata cena pre-spettacolo, servita nelle suggestive e panoramiche sale dell’hotel. I menu, curati nei minimi dettagli, sono pensati per ogni esigenza e prevedono tre opzioni: carne, pesce o menu bambini.

Per garantire la migliore accoglienza possibile, la direzione invita gli ospiti a confermare la propria partecipazione entro e non oltre il 26 giugno 2026, specificando il numero di partecipanti, la tipologia di preferenza (solo spettacolo o cena + spettacolo) e il menu prescelto.

Contatti utili per riservare il proprio tavolo (dalle ore 19:30):

Telefono: 0833 202551

WhatsApp: Messaggio diretto al numero d’hotel

Email: direzione@grandhotelcostabrada.it

L’estate salentina è pronta a cantare, ridere e sognare sotto la luna del Costa Brada. I posti sono limitati, la prenotazione è d’obbligo.