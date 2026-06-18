Case per la Vita a media intensità, Gabellone: “I soldi ci sono, ma vengono destinati alle strutture sbagliate”

“Non è vero che mancano risorse per le Case per la Vita a media intensità assistenziale. I fondi ci sono, ma la Regione Puglia li sta destinando altrove, in modo incoerente rispetto ai LEA e alla logica assistenziale”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Antonio Maria Gabellone, intervenendo sulla mozione presentata dal consigliere regionale Ubaldo Pagano relativa al possibile declassamento delle strutture socio-sanitarie pugliesi.

“Oggi – spiega Gabellone – la Regione riconosce 136 euro al giorno di sola quota sanitaria alle Comunità Alloggio, finanziandole al 100%. Una scelta che rientra nelle valutazioni regionali, ma che rende ancora più incomprensibile il mancato adeguamento delle Case per la Vita a media intensità, ferme a circa 76 euro al giorno di quota sanitaria, tariffa mai aggiornata da oltre dieci anni e oggi ulteriormente decurtata del 20%. Se la Regione dispone delle risorse per sostenere integralmente alcune strutture, non può sostenere di non averne per le Case per la Vita, che garantiscono assistenza continuativa, personale qualificato e standard autorizzativi più elevati”.

“È inevitabile chiedersi – prosegue – perché la Regione trovi risorse per finanziare integralmente alcune strutture, mentre sostiene di non avere fondi per quelle che svolgono un ruolo socio-sanitario essenziale. E perché solo per le Case per la Vita a media intensità si ipotizzi il declassamento o addirittura la cancellazione”.

“Questo squilibrio – conclude Gabellone – non è spiegabile né tecnicamente né politicamente. Per questo si chiede trasparenza, coerenza e pieno rispetto dei Livelli essenziali di assistenza previsti dal DPCM del 12 gennaio 2017.

Le Case per la Vita a media intensità non si toccano: sono strutture residenziali socio-sanitarie fondamentali per i cittadini più fragili, perché accolgono persone con problematiche psico-sociali e/o disturbi mentali che non possono permanere nel nucleo familiare e necessitano di assistenza continuativa.

Esiste inoltre un problema giuridico: il Regolamento viola il legittimo affidamento delle strutture che hanno effettuato ingenti investimenti per adeguarsi agli standard richiesti e assumere personale qualificato. Inoltre, motivato da generiche esigenze di razionalizzazione della spesa, non distingue tra strutture a media e bassa intensità né esplicita i criteri clinici, organizzativi o epidemiologici alla base della revisione.

L’approvazione del Regolamento va quindi scongiurata, perché porrebbe le strutture in una condizione di insostenibilità economica e gestionale, minacciandone la sopravvivenza, la continuità assistenziale per gli ospiti e la stabilità occupazionale dei dipendenti”.