Dimessa dopo operazione per la frattura della spalla, 62enne collassa e muore. Aperta inchiesta

NARDO‘ (Lecce) – Dimessa dopo un intervento per una frattura della spalla muore giorni dopo – il 7 giugno – dopo un collasso a casa. C’è un’inchiesta, dopo la denuncia del marito e delle due figlie. per chiarire cause ed eventuali responsabilità sul decesso di Patrizia Beria, 62 anni, originaria di Nardò. Dalle informazioni pubblicate in anteprima da Repubblica Bari.it, nel registro degli indagati, il sostituto procuratore Francesco Ciardo ha iscritto il nome del medico del reparto di Ortopedia dell’ospedale Vito Fazzi che ha eseguito l’operazione. L’accusa: responsabilità colposa per morte in ambito sanitario.

I dubbi dei familiari, assistiti dagli avvocati Massimo e Riccardo Manfreda, si concentrano sulla mancata prescrizione dell’eparina dopo l’intervento chirurgico: un farmaco anticoagulante che viene somministrato in caso di immobilità prolungata, dopo un’operazione. Come nel caso della donna salentina. La paziente, secondo i suoi familiari, si sarebbe sottoposta a un intervento, perfettamente riuscito, per una frattura della spalla.

Dopo qualche giorno, la donna sarebbe stata dimessa. In casa, però, avrebbe iniziato ad accusare un malessere generale e una spossatezza oltremodo eccessiva. Nel tardo pomeriggio del 7 giugno in casa viene colpita da un malore. Accompagnata d’urgenza all’ospedale Vito Fazzi, alle19:56, i medici dichiarano il decesso della donna per “un arresto cardio circolatorio in sospetta embolia polmonare”.

I familiari, però, si presentano al posto fisso di polizia e formalizzano una denuncia. la salma viene sequestrata e, nella giornata di oggi mercoledì 17 giugno, sul corpo della donna è stata eseguita l’autopsia dal medico legale nominato dalla procura e dal consulente per conto dei parenti della vittima. Il medico, assistito dall’avvocato Marcello Rizzo, non era rappresentato da nessun medico.

Per conoscere gli esiti dell’esame autoptico sarà necessario attendere i prossimi 60 giorni. Completato l ‘esame necroscopico, la salma è stata riconsegnata ai familiari per consentire la celebrazione dei funerali.