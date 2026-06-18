Neonata di quattro mesi morta dopo un malore all’asilo: aperta inchiesta. Disposta autopsia

CASTRIGNANO DEL CAPO (Lecce) – Sarà l’autopsia affidata al medico legale Roberto Vaglio a fare luce sulle cause e ad accertare le eventuali responsabilità sulla morte di Lavinia, la piccola di soli 4 mesi, deceduta nella tarda mattinata di ieri all’ospedale di Tricase dopo un malore accusato in un asilo di Santa Maria di Leuca. La pm della procura di Lecce, Roberta De Filippo, ha aperto un fascicolo d’indagine ipotizzando il reato di omicidio colposo a carico di ignoti. Nel frattempo sono scattati gli approfondimenti: i carabinieri della stazione di Castrignano del Capo insieme ai colleghi del Norm di Casarano stanno acquisendo le testimonianze delle educatrici presenti nell’asilo nei momenti in cui la bambina ha accusato un malore.

L’improvvisa tragedia si è abbattuta sui genitori della piccola: il padre Alessio che, impegnato in una missione in Cisgiordania, sta rientrando in queste ore, e la madre Elisa, entrambi 30enni. Non sono ancora chiare le cause del malore che hanno poi portato al decesso della neonata che, da quel che si sa, non soffriva di alcuna patologia. Le ipotesi più attendibili sono due: la sindrome da morte in culla o un rigurgito.

La piccola, affidata alla struttura gestita dalle suore, ha smesso improvvisamente di respirare. Immediate sono scattate le procedure di emergenza: le educatrici hanno allertato il 112 temendo il peggio. Lavinia, dopo il malore, è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 giunto poco dopo. La neonata è stata intubata e, una volta giunta in ospedale, è stata sottoposta alle pratiche rianimatorie andate avanti per circa un’ora e mezzo. In tarda mattinata, nonostante l’impegno profuso, i medici si sono dovuti arrendere.

In una nota pubblicata sulla pagina social del Comune “l’amministrazione comunale si stringe attorno al dolore dei familiari della piccola Lavinia, nostra concittadina tragicamente e improvvisamente scomparsa ad appena quattro mesi di vita. Nell’esprimere, a nome dell’intera cittadinanza, il più sincero cordoglio e la vicinanza ai suoi cari, il Comune annuncia che nel giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino”.