GO! – Generazione in Orbita, pubblicati gli esiti della prima finestra: 144 progetti ammessi a finanziamento

Sono stati pubblicati gli esiti della prima finestra di candidatura di GO! – Generazione in Orbita, la misura della Regione Puglia e ARTI che finanzia progetti ideati e realizzati da gruppi informali composti da minimo cinque giovani pugliesi tra i 18 e i 29 anni.

A seguito della verifica di ammissibilità e della valutazione di merito delle proposte pervenute, sono 144 i progetti ammessi a finanziamento, nell’ambito della dotazione di 1.500.000 euro stanziata per questa prima tornata. Ogni progetto potrà ricevere un contributo massimo di 10.620 euro, articolato in una quota fino a 7.560 euro per la gestione e l’attuazione delle attività e in una quota fino a 3.060 euro per il supporto del Mentore, la figura esperta facoltativa che affiancherà il gruppo durante la realizzazione del progetto.

La pubblicazione degli esiti arriva dopo la significativa partecipazione registrata nella prima finestra: 351 progetti inoltrati da altrettanti gruppi informali, con il coinvolgimento complessivo di 1962 giovani pugliesi, un’età media di 24 anni e una composizione di genere sostanzialmente bilanciata.

Le proposte presentate interessano tutto il territorio regionale e riguardano in particolare arte e cultura, inclusione sociale, partecipazione e cittadinanza, comunicazione e media, ambiente e sostenibilità. Rilevante anche il coinvolgimento delle comunità locali, con oltre 600 tra Comuni, associazioni, scuole, università, imprese e altri soggetti del territorio pronti a sostenere lo sviluppo dei progetti.

“La pubblicazione degli esiti della prima finestra di GO! – Generazione in Orbita rappresenta un passaggio importante per una misura costruita con l’obiettivo di sostenere l’attivazione giovanile nei territori. I progetti ammessi a finanziamento potranno trasformare idee nate da gruppi informali di giovani pugliesi in percorsi concreti di partecipazione, apprendimento non formale e crescita delle comunità locali. Questo risultato conferma il valore di un investimento pubblico che punta a rendere le politiche giovanili più accessibili, vicine e capaci di generare opportunità reali. Ai gruppi il cui progetto risulta non ammesso, ricordo che è possibile presentare una nuova candidatura. Nello spirito di questa iniziativa, tutti coloro che lo desidereranno potranno fissare un incontro con gli uffici per approfondire gli aspetti da migliorare in vista di una nuova eventuale candidatura” dichiara l’assessore alle Politiche giovanili della Regione Puglia Cristian Casili.

GO! – Generazione in Orbita è una misura regionale che offre alle giovani e ai giovani pugliesi un’opportunità accessibile di attivazione, apprendimento non formale, accompagnamento e crescita personale oltre che professionale, sostenendo progetti capaci di affrontare sfide collettive a partire dal contesto locale.

L’elenco dei progetti ammessi a finanziamento è disponibile su https://regione.puglia.it/web/politiche-giovanili secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico. La pubblicazione ha valore di notifica per tutti i soggetti interessati. La prossima finestra di candidatura di GO! – Generazione in Orbita è fissata dal 12 ottobre 2026 al 13 novembre 2026.